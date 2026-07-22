Enterogermina impulsa inversión; Opella producirá aquí su probiótico estrella

Este miércoles se inaugura en Ocoyoacac, Estado de México, la nueva línea de producción de Enterogermina, el probiótico más vendido del mundo y líder indiscutible del mercado mexicano. La inversión de 1,200 millones de pesos que Opella destina exclusivamente a esta expansión forma parte de un plan mayor de 2,300 millones de pesos entre 2023 y 2028. Con este movimiento, la compañía dejará de importar el producto desde Italia y comenzará a fabricarlo localmente, elevando de 60 a 80% la proporción de lo que vende en México que se produce en territorio nacional.

El fenómeno comercial de Enterogermina no es menor. México es ya el tercer mercado más importante de esta marca a nivel global para Opella, solo detrás de Estados Unidos, Francia e Italia. Luis Soares, director general de Opella México, quien asumió el cargo a inicios de este año, indica que la nueva línea tendrá capacidad para producir 200 millones de minibotellas al año, de las cuales más de la mitad se quedarán en el mercado mexicano, aunque también se exportará a otros países de América Latina, principalmente Brasil.

Detrás de esta decisión industrial hay un mercado que viene creciendo de forma acelerada. El segmento de probióticos en México ronda los 4,000 millones de pesos según datos auditados por IQVIA -compañía global de investigación clínica y análisis de datos-, que capturan principalmente las ventas en farmacias y distribuidores formales. Sin embargo, existe un segmento adicional de suplementos que se comercializa fuera de estos canales —en supermercados, tiendas naturistas y puntos informales— y que no es auditado de la misma manera. En conjunto, el mercado total de probióticos y productos similares ya se estaría acercando a los 5,000 millones de pesos.

Estos probióticos forman parte del universo más amplio de los medicamentos de libre venta (OTC), un segmento que tiene que ver directamente con el autocuidado. A diferencia de los medicamentos de prescripción, los productos OTC (que no son de prescripción) permiten que las personas tomen decisiones sobre su salud de forma más autónoma y accesible. El mercado total de OTC, vitaminas, minerales y suplementos en México alcanzó los 73,000-74,000 millones de pesos en 2025, según IQVIA, y viene creciendo de manera sostenida entre 5% y 6% anual en términos reales, casi el doble de la inflación.

Este ritmo de expansión explica en buena medida por qué Sanofi decidió escindir su negocio de autocuidado y crear Opella como una empresa independiente hace poco más de un año. Soares se muestra de plácemes con la expansión de la planta y muy contento por el crecimiento que está experimentando la nueva compañía independiente bajo su liderazgo. Dentro de un grupo farmacéutico grande como Sanofi, enfocado también en vacunas, oncología y enfermedades raras, el área de autocuidado competía por atención y recursos. Al operar de forma autónoma —con 50% de un fondo estadounidense, 48% de Sanofi y 2% del gobierno francés—, Opella puede concentrarse exclusivamente en este segmento, que requiere estrategias diferentes de marketing, distribución y desarrollo de productos.

La nueva línea de Enterogermina en Ocoyoacac es la materialización más visible de esa estrategia. No solo reduce dependencia de importaciones y fortalece la soberanía productiva en un insumo de salud relevante, sino que posiciona a la planta mexicana como hub regional para toda América Latina. Actualmente, el 60% de lo que Opella vende en México ya se fabrica en Ocoyoacac; con Enterogermina ese porcentaje subirá al 80%.

Además de su uso tradicional para diarrea, recuperación digestiva y protección durante tratamientos con antibióticos, Enterogermina está ganando terreno en un nuevo frente: los pacientes que usan medicamentos GLP-1 (como semaglutida), cada vez más prescritos para diabetes y control de peso. Estos fármacos frecuentemente generan efectos secundarios digestivos, y los estudios que Opella está comenzando a difundir entre médicos sugieren que el probiótico puede ayudar a mitigarlos.

El crecimiento del autocuidado en México no responde solo a modas. Con el 40% de la fuerza laboral en la informalidad, millones de personas no pueden permitirse faltar al trabajo por malestares digestivos. Al mismo tiempo, el acceso a información —a través de internet, redes sociales o inteligencia artificial— ha empoderado al consumidor, que llega cada vez más informado al consultorio o al punto de venta.

Opella llega a esta etapa con un portafolio equilibrado: ninguna de sus marcas representa más del 20% de sus ventas totales en México, lo que le permite aprovechar tanto picos estacionales de verano como de invierno. La inauguración de este miércoles, que contará con autoridades de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado de México, senadores y la embajadora de Francia, marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía en el país.

Más allá de los números, lo que se está consolidando en Ocoyoacac es una apuesta clara: producir localmente productos de autocuidado que los mexicanos ya consumen de forma masiva y que seguirán creciendo mientras la gente busque soluciones simples, accesibles y respaldadas por ciencia para mantenerse productiva. En un contexto donde la salud digestiva se ha vuelto un tema cotidiano, esa decisión industrial tiene todo el sentido.

Demasiados números sobre infraestructura hospitalaria

Ayer en la mañanera soltaron un montón de números sobre el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria y la verdad, son tantos que no se dimensionan fácil. Suena bien el paquete: 152 proyectos con una inversión de 181 mil millones de pesos, 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones y 55 sustituciones o mejoras, más el aumento de camas de casi 97 mil a 106 mil en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. En papel se ve como un avance importante. Pero faltó aterrizar puntos clave. Por ejemplo, no se dijo qué empresas constructoras van a entrar ni cómo se va a garantizar transparencia total en el ejercicio de esos 181,000 millones (licitaciones claras, supervisiones reales y rendición de cuentas). También quedó en el aire cómo van a resolver la falta de personal para operar todos esos espacios nuevos: camas sin médicos, enfermeras o especialistas no sirven de mucho. Y como ya lo hemos comentado antes, mientras no se resuelva de fondo el desabasto de medicamentos e insumos, cualquier anuncio grande de infraestructura va a ser opacado. Ese tema es el que más se siente en la vida diaria de la gente.

El precio invisible del trabajo doméstico y de los cuidados

Desde el enfoque de la salud, lo que señala Mónica Orozco Corona desde el CEEY, pega fuerte. La investigadora del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y directora de GENDERS, reporta en el Informe de movilidad social y cuidados: por cada hora de trabajo remunerado se necesita otra de cuidados y quehaceres en casa, una carga que recae mucho en las mujeres que lo hacen sin remuneración. Pero también en mujeres que se dedican al trabajo doméstico. Las 2.4 millones de trabajadoras del hogar son clave para que muchos podamos salir a trabajar, pero ellas viven en condiciones laborales muy precarias que limitan su propia salud y oportunidades. El informe del CEEY lo deja claro: esta distribución desigual frena el desarrollo y genera desigualdad en salud. Urge un Sistema de Cuidados con servicios públicos y seguridad social que garantice el derecho a cuidar, recibir cuidados y autocuidarnos. Al final, no solo es justicia, sino una inversión real en la salud colectiva de México.

Referencia del Informe de movilidad social y cuidados, un vínculo inseparable.