Verstappen acapara ruta previo al Gran Premio de Brasil

Max Verstappen está en el centro de los reflectores del Gran Premio de Brasil, que se disputa este fin de semana en la recta final de la temporada de Fórmula 1.

El neerlandés ha ganado tres carreras allí y las últimas dos de manera consecutiva. Esa racha puede ser clave para sus aspiraciones de seguir peleando el Mundial de Pilotos 2025, teniendo 36 puntos de margen respecto al actual líder, Lando Norris.

Verstappen ha ganado tres de las últimas cinco carreras (Italia, Azerbaiyán y Estados Unidos), lo que le permitió recortar distancia con el líder de 104 puntos después del Gran Premio de Países Bajos hasta 36 previo al Gran Premio de Brasil.

El campeón de los últimos cuatro Mundiales de Pilotos y representante de Red Bull Racing continúa con posibilidades de ser pentacampeón, recordando que a la temporada le faltan las visitas a Brasil, Las Vegas, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Si bien McLaren sigue en la cima con Lando Norris y Oscar Piastri, quienes ya aseguraron el bicampeonato del Mundial de Constructores, Max Verstappen viene empujando desde el tercer puesto con rendimiento y matemáticas viables para volverlo a ver en la cima del podio.

“En general, las últimas carreras han sido bastante buenas, pero claro, si queremos ganar más tenemos que ser más competitivos, así que ya veremos qué conseguimos”, mencionó el neerlandés en las conferencias previas en Sao Paulo.

El Gran Premio de Brasil recibirá la penúltima Carrera Sprint de la temporada. Eso significa que Verstappen puede ganar hasta 33 puntos en este fin de semana.

No le alcanzará para arrebatar la cima del Mundial de Pilotos, pero si gana tanto el Sprint como la carrera principal el domingo 9 de noviembre, reduciría significativamente la distancia con Norris y Piastri, quienes tienen 357 y 356 puntos, respectivamente; el conductor de Red Bull posee 321.

Verstappen ganó el Gran Premio de Brasil en 2019, 2023 y 2024. Con una victoria más, además de todo lo que significaría para él en el actual Mundial de Pilotos, lo convertiría en el segundo piloto más ganador en Sao Paulo, empatando al alemán Michael Schumacher y al argentino Carlos Reutemann con cuatro triunfos; sólo quedarían detrás del francés Alain Prost y sus seis entre 1982 y 1990.

Pero estos números no vuelven loco a Verstappen. Sabe que ganar no sólo depende de él y su coche, sino del rendimiento de sus rivales, sobre todo los de McLaren.

“Sé que si el coche es lo suficientemente bueno y rápido para ganar, lo haremos. Si no lo es, entonces creo que, naturalmente, llega un punto en que ya no estás en la lucha. Veremos cómo evoluciona todo”.

La lluvia es otro factor a considerar, pues los pronósticos en Brasil indican chubascos para el formato Sprint. Eso podría significar una ligera ventaja para McLaren, explicó Max Verstappen.

“Con la lluvia, siempre es muy arriesgado. Puede jugar a tu favor o en tu contra. Además, esta temporada, creo que en mojado McLaren ha sido muy fuerte controlando el sobrecalentamiento, por ejemplo en los neumáticos intermedios, así que no es seguro que si llueve de repente seamos nosotros los rivales a batir”.

La mesura es la principal carta de presentación de Verstappen previo al Gran Premio de Brasil, a pesar de que los reflectores y el pasado lo ponen en el centro de la narrativa.

“Ya veremos, pero la verdad es que no me preocupa demasiado todo eso. Pondremos todo nuestro empeño. Si es suficiente, probablemente cierre, pero si no, pues no. Es bastante sencillo”.

El neerlandés buscará obtener su victoria 69 en Fórmula 1 y acercarse, aunque todavía con amplio margen, a Michael Schumacher (91) en el podio de los pilotos con más triunfos en la historia de la competencia. La cima pertenece a Lewis Hamilton, aún activo con Ferrari, con 105.

Top 5 de F1 previo al Gran Premio de Brasil

Mundial de Pilotos

Lando Norris (McLaren) – 357 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 258 Charles Leclerc (Ferrari) – 210

Mundial de Conductores