Max Verstappen advierte velocidad de campeonato en FP2 del México GP

Max Verstappen lo tiene todo calculado. La pista del Autódromo es una de sus tantas especialidades. Aquí ganó en el 2023, 2022 y 2021, siempre a bordo del Red Bull, y el año pasado, no fue tan bueno, al quedar en sexto lugar, pero al final, no pesó tanto porque ganó su cuarto título mundial.

En la Práctica 2 del viernes mostró su impaciencia y sed de remontada, dejando el mejor resultado. El neerlandés no corrió la práctica 1 porque cedió su coche a la promesa Arvid Lindblad, que agradeció con el mejor tiempo entre los novatos (6°).

“La espera para subirme al coche este viernes fue larga. Arvid lo hizo bien y gracias por cuidar de mi coche. Con el neumático blando conseguimos una buena vuelta, pero el resto no fue excelente. Las vueltas con el neumático medio no fueron buenas y el gran problema son las tandas largas, donde parece que sufrimos mucho, lo cual es preocupante para la carrera. El equilibrio no está mal, pero no hay agarre, que es la principal preocupación. En cuanto entras en una tanda estable, el coche se calienta y no llegamos a ninguna parte, lo cual es complicado. Puedes ser rápido en una vuelta, pero no tendrás ritmo en carrera, y, por supuesto, preferiría ser rápido en carrera. Va a ser complicado, así que tenemos que analizarlo”.

Max tiene la misión de ganar su quinto título de la Fórmula 1. En la FP2 registró un tiempo de 1:17.392, mientras que Charles Leclerc finalizó en la segunda posición, parando el reloj en 1:17.545. Kimi Antonelli cerró en tercer lugar con 1:17.566. Los pilotos de McLaren que batallan incluso internamente por ser el mejor de la escudería, no lograron un resultado impecable. Lando Norris finalizó en la cuarta posición y Oscar Piastri en la 12.

“Probamos muchas cosas; revisaremos qué funcionó y qué no, pero en general me sentí razonable. Veremos qué podemos ajustar para mañana (sábado) y lo más importante es intentar que las cosas sean un poco más consistentes", dijo en la conferencia Piastri.

El australiano viene de una mala carrera en el GP de Austin, donde abandonó en la prueba de sprint tras un altercado en la primera vuelta, mientras que, el domingo terminó en quinta posición. Verstappen, por su parte, se alzó con la victoria y acortó distancias en la clasificación del campeonato.

Ferrari también mostró su advertencia. Charles Leclerc quedó segundo en la FP2. El monegasco regresó al podio por primera vez en seis fines de semana la pasada carrera en Austin, y continuó mostrando un ritmo sólido en el Autódromo Hermanos Rodríguez,

"El viernes fue positivo. Seguimos a la zaga de Red Bull, especialmente con poco combustible, y de McLaren, especialmente con mucho. No hay sorpresas; esperábamos que fueran los equipos más fuertes al venir aquí", comentó post práctica 2.

Resultados de la FP2 en el GP de México:

1. Max Verstappen: 1:17.392

2. Charles Leclerc: +0.153

3. Kimi Antonelli: +0.174

4. Lando Norris: +0.251

5. Lewis Hamilton: +0.300

6.George Russell: +0.437

7.Yuki Tsunoda: +0.491

8. Fernando Alonso: +0.546

9. Carlos Sainz: +0.547

10. Lance Stroll: +0.562

11. Liam Lawson: +0.826

12. Oscar Piastri: +0.840

13. Esteban Ocon: +0.847

14. Isack Hadjar: +0.889

15. Gabriel Bortoleto: +0.931

16.Nico Hulkenberg:+0.956

17. Oliver Bearman: +1.050

18. Franco Colapinto: +1.329

19. Alex Albon: +1.463

20. Pierre Gasly: +1.802