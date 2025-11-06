Verstappen cree que necesitará "un poco de suerte" para ganar el título de F1

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, dijo este jueves que "probablemente" necesitará "un poco de suerte" para conseguir su quinta corona consecutiva en la Fórmula 1.

El tetracampeón mundial de 28 años se encuentra a 36 puntos del líder del campeonato, el británico Lando Norris, de McLaren, antes del comienzo del Gran Premio de Sao Paulo, que se disputará este fin de semana.

La carrera en el autódromo de Interlagos, la vigesimoprimera de las 24 etapas, es la penúltima de la temporada con esprint, una nueva oportunidad para que Mad Max recorte ventaja frente a Norris y el segundo de la clasificación, el australiano Oscar Piastri, también de McLaren.

"Hemos tenido algunos buenos fines de semana y la diferencia se ha reducido, pero a cuatro carreras del final de la temporada sigue siendo bastante importante", dijo Verstappen en una rueda de prensa en la capital paulista.

Tras estar a 104 puntos de Piastri a finales de agosto, el neerlandés encadenó tres victorias, un segundo y un tercer puesto, y contra todo pronóstico volvió a meterse en la lucha por la corona.

Con 116 unidades en disputa, Verstappen está a 35 enteros del australiano y a 36 del inglés, que recuperó el liderato de la clasificación tras su victoria en México hace dos semanas.

"Tengo que sumar muchos más puntos cada fin de semana y no va a ser fácil. Tendremos que optimizarlo todo y ganar cada carrera", consideró Verstappen.

El cuatro veces campeón del mundo ya no puede permitirse ningún error y tendrá que contar con un golpe de suerte.

"Probablemente necesitaremos un poco de suerte en alguna de las carreras para reducir significativamente la diferencia", dijo.

"Pero lo daremos todo. ¿Será suficiente? No lo sé, pero no tenemos nada que perder. En el peor de los casos, quedaré tercero, y en el mejor, ganaré el campeonato", apuntó.

Verstappen afrontará la mítica prueba brasileña sin "ninguna presión", a diferencia del año pasado, cuando se impuso bajo un diluvio tras salir en la decimoséptima posición y acabó con los sueños de Norris de proclamarse campeón.

"Aunque no gane, sabré que he hecho una gran temporada. Va a ser muy difícil, hay que ser realista... Pero ya es notable seguir hablando del título cuando teníamos más de 100 puntos de diferencia. El equipo nunca se rindió y eso es realmente impresionante", concluyó.