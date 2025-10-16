GP de Austin buscará despejar la incógnita en el Mundial de Pilotos

Si bien McLaren se coronó campeón de Constructores dos veces consecutivas en el Gran Premio de Singapur, la carrera por el título de pilotos aún está lejos de decidirse.

Oscar Piastri llega al GP de Austin en cabeza de la clasificación, pero su compañero de equipo, Lando Norris, se encuentra a solo 22 puntos tras recuperar terreno en los fines de semana de Monza, Bakú y Marina Bay. Pero justo tras ellos viene el vigente cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, quien ha ganado o terminado segundo en las últimas cuatro carreras en medio de una mejora en el rendimiento de Red Bull.

Verstappen se encuentra ahora a 63 puntos de Piastri, con 174 puntos aún en juego en los seis Grandes Premios restantes, que incluyen tres Sprints.

George Russell, de Mercedes, se mantiene matemáticamente en la contienda tras su magnífica victoria en Singapur y su estelar temporada 2025, junto con Charles Leclerc, de Ferrari. Sin embargo, ambos necesitarían un giro radical para triunfar a partir de ahora.

Sin embargo, Russell y Leclerc podrían desempeñar un papel clave en la lucha por el segundo puesto del Campeonato de Equipos, ya que Mercedes cuenta con 325 puntos frente a los 298 de Ferrari y los 290 de Red Bull.

Por otra parte, Williams sigue ganando la lucha por la quinta posición, con el reciente podio de Carlos Sainz y la constante puntuación de Alex Albon, que les otorga una sólida ventaja sobre Racing Bulls y Aston Martin.

Max habló sobre sus posibilidades de victoria antes del GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin, donde se disputa uno de esos sprints.

“Lo intentaremos, sin duda. Los últimos tres fines de semana han sido muy buenos, algunos un poco mejores que otros. Sigo pensando que en Singapur no maximizamos el potencial del coche, pero hay que analizarlo todo, Eso es lo que intentaremos hacer aquí. Es una pista fantástica para pilotar; un fin de semana de sprint siempre es un poco frenético... Tengo curiosidad por ver qué podemos hacer”, dijo Verstappen.

Estadísticas clave:

Primer Gran Premio – 1959 (Sebring)

Longitud de la pista – 5,513 km

Récord de vuelta – 1 m 36,169 s, Charles Leclerc, Ferrari, 2019

Más pole positions – Michael Schumacher y Lewis Hamilton (4)

Más victorias – Lewis Hamilton (6)

Curiosidades – En 2022, Austin estableció un nuevo récord de F1 con una asistencia de alrededor de 440,000 aficionados durante tres días.

LAS ÚLTIMAS POLE POSITIONS:

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Charles Leclerc (Ferrari)

2022 – Carlos Sainz (Ferrari)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

ÚLTIMOS GANADORES EN AUSTIN:

2024 – Charles Leclerc (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

deportes@eleconomista.mx