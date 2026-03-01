WTA Mérida consolidó título inédito de Cristina Bucsa

La tenista española Cristina Bucsa ya sabía lo que era ser campeona antes de iniciar su participación en la edición 2026 del Mérida WTA 500.

Conquistó siete títulos de dobles del WTA Tour entre 2023 y 2025, siendo el más destacado el WTA 1000 de Madrid 2024 junto a su compatriota Sara Sorribes. También con ella y en ese mismo año fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París.

Pero a los 28 años y a 10 de debutar como tenista profesional, aún tenía una gran deuda: ganar un título de singles de nivel WTA Tour. Finalmente lo cumplió en el Abierto de Mérida 2026.

Cristina Bucsa derrotó a Magdalena Frech en 2 horas con 15 minutos tras una batalla que se extendió a tres sets. El primero fue para la española por contundente 6-1, la polaca respondió en el segundo con 4-6 y todo se resolvió con un 6-4 de nuevo para la ibérica.

Levantó los brazos en señal de desahogo y esbozó una sonrisa un poco menos tímida que la que usualmente tiene. Luego abrazó a Frech, saludó al público yucateco y volvió a mostrar gestos de alegría de manera más explícita.

Así fue la celebración inmediata de Bucsa al obtener su primer título de singles en el WTA Tour, mismo que se le había negado en noviembre de 2025 en el WTA 250 de Hong Kong, cuando cayó en tres sets ante la canadiense Victoria Mboko. Mérida fue apenas su segunda final en esta modalidad.

Esta vez el festejo estuvo de su lado y acompañado de una semana brillante. En Mérida logró su primera victoria contra una oponente del top 10 (Jasmine Paolini, en semifinales) y apenas perdió un set, que fue justamente ante Magdalena Frech en la final.

Antes de eso, su camino fue perfecto: 6-3, 6-2 sobre la croata Donna Vekic, 7-6, 6-3 sobre la canadiense Marina Stakusic, 6-3, 6-4 sobre la turca Zeynep Sonmez y 7-5, 6-4 sobre la italiana Jasmine Paolini, quien tenía la mayor etiqueta de favorita por ser la séptima rankeada del mundo.

“Estoy muy contenta con el trabajo que están haciendo mis padres por detrás y de toda la gente que me ha estado apoyando y dando su granito de arena. Les agradezco esto y también cada victoria mía es una victoria para ellos”, expresó Bucsa en conferencia posterior a su triunfo ante Paolini.

Bucsa nació en Chisinau, capital de Moldavia, un país ubicado entre Ucrania y Rumania en el este de Europa. Pero su familia se mudó a España cuando ella tenía tres años. A partir de 2015 obtuvo el pasaporte para representar al tenis español, ese que ha tenido grandes referentes como Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza.

Tras el título en Mérida, Cristina iniciará la próxima semana como la española mejor rankeada del mundo en la posición 31, que también es la mejor de su carrera en singles.

Llegó a Yucatán siendo número 63, pero su camino de cinco victorias le permitió adjudicarse 500 puntos en el ranking y 185,500 dólares de premio económico. Antes de este inédito campeonato, su clasificación individual más alta había sido 50.

Bucsa ni siquiera estaba dentro de las ocho mejores sembradas de Mérida 2026, que contó con dos jugadoras top 20: Jasmine Paolini (7) y Emma Navarro (19). Esta última era la campeona defensora, pero fue eliminada en segunda ronda.

Magdalena Frech, por su parte, tenía experiencia de haber ganado un título en México, que el fue el WTA 500 de Guadalajara en 2024. No obstante, Yucatán le otorgó el subcampeonato, 325 puntos y 114,500 dólares de premio.

Del 23 de febrero al 1 de marzo, 28 singlistas y 16 equipos de dobles participaron en la cuarta edición del Mérida WTA 500, cuya bolsa total fue de 1,206,446 dólares.

Esta fue la segunda edición del torneo en la categoría 500, que sólo está detrás de los WTA 1000 y Grand Slams. Además, fue el primer evento en México del WTA Tour 2026, ya que todavía faltan los Abiertos de Monterrey en agosto y de Guadalajara en septiembre.

TODAS LAS CAMPEONAS EN LA HISTORIA DEL WTA MÉRIDA:

2023 – Camila Giorgi (Italia)

2024 – Zeynep Sonmez (Turquía)*

2025 – Emma Navarro (Estados Unidos)

2026 – Cristina Bucsa (España)*

* Mérida fue el primer título de singles de sus carreras en el WTA Tour.