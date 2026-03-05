La guerra con Irán está trastocando los mercados energéticos mundiales

NUEVA YORK – La guerra con Irán se está extendiendo más rápido de lo que muchos esperaban. Las represalias de la República Islámica contra los Estados Árabes del Golfo se han extendido más allá de los objetivos militares, abarcando infraestructura civil crítica, como aeropuertos, plantas desalinizadoras de agua e instalaciones energéticas. Hezbolá ha abierto un segundo frente desde el Líbano. El presidente estadounidense, Donald Trump, sugiere que las operaciones podrían durar “de cuatro a cinco semanas”, pero con la muerte de casi 50 altos funcionarios iraníes, no está claro quién podría estar en posición de negociar una salida.

Trump quizá buscaba una confrontación local, pero en su lugar ha encendido una llama en el corazón del sistema energético global. El Estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento marítimo más importante del mundo para el petróleo y el gas natural licuado (GNL), opera actualmente a su capacidad mínima.

En respuesta, Trump ha propuesto suscribir seguros contra riesgos de guerra para el transporte marítimo de mercancías y proporcionar escoltas de la Armada estadounidense para reabrir el estrecho. Sin embargo, las garantías financieras y los convoyes militares no pueden eliminar la inseguridad fundamental del tránsito mientras los petroleros sigan siendo vulnerables a misiles, drones y ataques asimétricos. Mientras los buques sean blanco de ataques, la confianza seguirá siendo baja y los flujos a través del estrecho se verán limitados, lo que expondrá a los mercados energéticos mundiales a mayores perturbaciones.

Si la carga no puede reanudarse pronto, las limitaciones de almacenamiento forzarán una desaceleración de la producción en el Golfo, lo que restringirá la oferta mundial y ejercerá una mayor presión alcista sobre los precios del crudo. A pesar de la adopción de energías renovables en los últimos años, los hidrocarburos siguen firmemente arraigados en la economía mundial. Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán son la base de las cadenas de suministro que impulsan todo, desde la industria asiática hasta la manufactura europea y el transporte global.

Para empeorar las cosas, no se vislumbra un final claro. El asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, marca una ruptura de magnitud histórica, pero la decapitación de un líder no constituye un cambio de régimen. En todo caso, la historia sugiere que la autoridad central tiene la misma probabilidad de consolidarse que de desmoronarse. Las instituciones de gobierno de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no solo siguen intactas, sino que también cuentan con suficientes arsenales de misiles para sostener el ritmo actual de ataques durante semanas. La capacidad del régimen para tomar represalias no se ha agotado.

La duración es la variable decisiva para los mercados energéticos. Mientras que los conflictos breves generan volatilidad, la inestabilidad prolongada reconfigura los flujos comerciales, las evaluaciones de riesgo de infraestructura y el comportamiento de las inversiones. La pregunta crucial ahora no es solo si el Estrecho de Ormuz se reabrirá, sino cuánto daño adicional infligirá Irán a la infraestructura energética crítica.

Además, los riesgos de suministro agravan los riesgos de tránsito. Irak ya ha reducido su producción de petróleo. Catar ha suspendido la producción de GNL en instalaciones clave tras los ataques con drones. Y los saudíes se preparan para nuevos ataques a su infraestructura tras los ataques al complejo de Ras Tanura, sede de la mayor refinería del reino, que procesa aproximadamente 550,000 barriles diarios y funciona como una terminal clave para la exportación de crudo. Con la infraestructura energética del Golfo ahora firmemente en el “perímetro de escalada”, los productores priorizan cada vez más la seguridad frente a la continuidad, y sus ajustes preventivos están reduciendo la resiliencia de todo el sistema.

Por eso los precios del petróleo han subido drásticamente, más de un 20% desde principios de 2026. Los mercados están respondiendo tanto a la pérdida de barriles como a la creciente incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerá expuesta la infraestructura. Y los mercados del gas se enfrentan a restricciones aún más estrictas. A diferencia del petróleo, el comercio de GNL opera con una capacidad disponible mínima. Si las interrupciones en el Golfo persisten durante semanas, los compradores competirán por cargamentos limitados.

Europa es particularmente vulnerable. Tras un invierno más frío de lo previsto, sus niveles de almacenamiento son bajos de cara a la temporada de recarga. Si bien la mayor parte del GNL que transita por Ormuz se destina a Asia, los mercados globales de gas están interconectados. Cuando el suministro del Golfo se reduce, la competencia se intensifica. Reconstruir el almacenamiento se volverá más costoso y políticamente delicado. Si los flujos de GNL siguen afectados, Europa se enfrentará a un equilibrio más precario de cara al próximo invierno.

Las repercusiones de la escasez no se limitan a Europa. China, el mayor importador mundial de petróleo crudo, ha acumulado reservas de aproximadamente 1,200 millones de barriles en almacenamiento estratégico y comercial terrestre, suficientes para cubrir más de 100 días de importaciones netas a los niveles actuales. Estas reservas pueden proporcionar un colchón considerable, pero las reservas estratégicas de petróleo solo permiten ganar tiempo. Si la inestabilidad persiste, la reposición se encarecerá, los márgenes de refinación se reducirán y los costos de los insumos industriales aumentarán.

El aumento de los precios globales también aumenta el atractivo relativo de los hidrocarburos rusos con descuento. En un mercado más competitivo, el crudo sancionado se vuelve más competitivo, lo que podría impulsar los ingresos energéticos del Kremlin. Por lo tanto, la inestabilidad prolongada en el Golfo podría reconfigurar no solo las cadenas de suministro, sino también la influencia geopolítica.

Las economías emergentes enfrentan riesgos aún más graves. El aumento de los precios del petróleo y el gas funciona como un impuesto global, que se refleja en los costos de los alimentos, el transporte y la electricidad. Para los países que ya enfrentan problemas de inflación y deuda, la volatilidad sostenida puede desestabilizar las monedas y los balances fiscales.

Lo que distingue a la guerra con Irán no es el riesgo de un solo apagón catastrófico, sino que la infraestructura energética se ha convertido en parte del cálculo de la escalada bélica. Durante décadas, los activos de hidrocarburos del Golfo se consideraron económicamente demasiado vitales como para ser atacados sistemáticamente. Pero esa restricción tácita se está debilitando. Los ataques selectivos y los cierres preventivos indican que la infraestructura ahora se encuentra firmemente en la línea de fuego.

Finalmente, los mercados también están reaccionando a la creciente incertidumbre. El mensaje político de Trump ha oscilado entre la diplomacia, la disuasión y la escalada, lo que ha dificultado que los inversores en energía evalúen la probable trayectoria y duración del conflicto.

Este conflicto se ha percibido ampliamente como discrecional, más que inevitable. Si se prolonga o resulta más disruptivo de lo previsto, las consecuencias económicas globales serán graves. El impacto en el suministro de energía se extenderá a los mercados de seguros, los costos de transporte, los ciclos de almacenamiento, las cadenas de suministro industriales y los precios de los combustibles domésticos en todo el mundo. Apenas unos días después del inicio del enfrentamiento, los peores temores de los mercados energéticos ya se están materializando. Una guerra prolongada transformará la volatilidad en presión estructural sobre los mercados del petróleo y el gas, un resultado peor que la incertidumbre actual.

La autora

Carolyn Kissane es decana asociada y profesora clínica del Centro de Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York y directora fundadora del Laboratorio de Energía, Clima y Sostenibilidad de dicha universidad.

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2026

www.project- syndicate.org