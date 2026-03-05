Utilidad de Ecopetrol fue la más baja desde 2020

Tal y como lo anticipaba el mercado, Ecopetrol registró utilidades por $9 billones (2,403 millones de dólares), con una caída de casi 40% frente al ejercicio del año anterior y el dato más bajo desde la pandemia, cuando fueron de $1.68 billones en 2020. En otras palabras, las ganancias de la principal empresa del país se redujeron en $5.9 billones frente a 2024.

El presidente de la compañía, Ricardo Roa, comentó que la caída interanual de las utilidades estuvo influenciada por factores externos, como la variación en la cotización internacional del barril de referencia brent y la apreciación del peso colombiano frente al dólar. “Seguimos teniendo un entorno complejo y retador en materia de diferencial de precios frente a 2024, 2023 y 2022. La caída de 15% en el precio del petróleo frente al año anterior tiene sus consecuencias, no solo para Ecopetrol, sino para cualquier petrolera del mundo”, dijo Roa.

La petrolera estatal aseguró que, pese a estos resultados, el margen Ebitda refleja un desempeño estable en los últimos años y que, para el ejercicio de 2025, fue de 39%. “Demuestra la estabilidad y sostenibilidad del negocio”, agregó. En cuanto a los ingresos de la petrolera el año pasado, sumaron $119.6 billones (31,881 millones de dólares), lo que también representó una caída de 10.2% frente al año inmediatamente anterior, cuando alcanzaron un total de $133.3 billones.

“Tal como en los primeros tres trimestres, el desempeño de la compañía estuvo marcado por la coyuntura adversa de precios bajos en la cotización promedio del barril de petróleo brent y la revaluación del peso colombiano. A esto se sumó la menor producción trimestral del año”, dijo Andrés Duarte, director de renta variable de Corficolombiana.

La compañía aseguró que la producción el año pasado fue de 745,300 barriles diarios. A su vez, se perforaron 16 pozos frente a una meta inicial de 10. Durante 2025, la estatal petrolera reportó la refinación de 417,000 barriles diarios de petróleo.