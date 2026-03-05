Trump desea nombrar a sucesor de Jamenei

Miami. El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó ayer 05 de marzo, el derecho a participar junto a Irán en la elección de su próximo líder, mientras la guerra se recrudecía con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en distintas zonas del país y nuevos bombardeos sobre ciudades del Golfo Pérsico.

En una entrevista con Reuters, Trump dijo que Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo Alí Jamenei, un radical considerado el favorito para suceder a su padre, era una opción poco probable.

"Queremos participar en el proceso de elección de la persona que va a liderar Irán en el futuro", manifestó por teléfono.

“No tenemos que volver cada cinco años y hacer esto una y otra vez (...) Alguien que sea bueno para el pueblo, bueno para el país”.

Los comentarios los hizo en una jornada en la que el ejército israelí advirtió a los residentes que evacuaran zonas como el este de Teherán, mientras que los medios de comunicación iraníes informaban de que se habían escuchado explosiones en varias partes de la capital.

"Hoy es peor que ayer. Están atacando el norte de Teherán. No tenemos adónde ir. Es como una zona de guerra. Ayúdennos", dijo Mohammadreza, de 36 años, por teléfono desde Teherán, con voz temblorosa, mientras resonaban las explosiones de lo que Israel describió como su última oleada de ataques contra objetivos del Gobierno iraní.

Las sirenas de alarma sonaron en Israel, Dubái y Abu Dabi, y los bomberos de Baréin extinguieron un incendio en una refinería tras un ataque con misiles, mientras Irán respondía a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Azerbaiyán, nuevo blanco

Con la guerra ya en su sexto día, Azerbaiyán se convirtió en el último país en verse involucrado. Bakú acusó a Irán de lanzar drones contra su territorio por lo que ordenó el cierre de su espacio aéreo meridional durante 12 horas.

Irán, que cuenta con una importante minoría azerí, negó haber atacado a su vecino, pero el episodio puso de relieve la rapidez con la que se ha extendido la guerra desde los sorpresivos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que mataron a Jamenei el sábado.

En Irán, al menos 1,230 personas han perdido la vida, según la Media Luna Roja Iraní, entre ellas 175 alumnas y personal de una escuela primaria en Minab, el primer día de los ataques, en el sur del país, el primer día de la guerra. Otras 77 personas han muerto en el Líbano, según el Ministerio de Salud de ese país.