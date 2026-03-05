Miller no ve a la Justicia resolviendo el tema del narco

Miami. Ante líderes militares latinoamericanos, el funcionario de la Casa Blanca Stephen Miller aseguró que los cárteles de la droga solo pueden ser derrotados con fuerza militar.

“Después de décadas de esfuerzos, hemos aprendido que no existe una solución de justicia penal para el problema de los cárteles”, dijo Miller, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ante los líderes de defensa latinoamericanos reunidos en la sede del Comando Sur de Estados Unidos.

“La razón por la que esta es una conferencia con líderes militares y no una conferencia de abogados es porque estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con poder militar”, afirmó.

Miller dijo que no había ninguna diferencia y añadió sobre los cárteles de la droga: “deben ser tratados con la misma brutalidad y crueldad con que tratamos a esas organizaciones”.

¿EU o China?

La política estadounidense ha inquietado a algunos socios militares tradicionales de Estados Unidos en América Latina, entre ellos Colombia, que no envió una delegación a la reunión. Brasil y México tampoco enviaron delegaciones.

Muchos países latinoamericanos consideran ahora a China, y no a Estados Unidos, como su principal socio comercial, y Trump ha puesto en el punto de mira las relaciones del país asiático con naciones de la región. Entre ellos se encuentra Panamá, sede de un canal estratégico que Trump ha amenazado con recuperar por la fuerza, si es necesario.

Al referirse a una región con muchas religiones y etnias, Pete Hegseth, secretario de Guerra, dijo que aún estaba por verse si las naciones latinoamericanas seguirían siendo occidentales y cristianas.

"Nos enfrentamos a una prueba esencial para saber si nuestras naciones serán y seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas, naciones cristianas bajo Dios", afirmó.