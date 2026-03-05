Realismo mágico en la relación entre EU con Venezuela

Caracas. Estados Unidos y Venezuela informaron el día de ayer 05 de marzo, que restablecerán sus relaciones diplomáticas, parte de la nueva era que sigue al derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump.

Maduro rompió las relaciones en 2019, luego de que Washington desconociera su primera reelección el año anterior y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por el entonces presidente del parlamento, Juan Guaidó.

Con la caída del gobernante el 3 de enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector.

Trump ha felicitado su trabajo.

Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró ayer una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.

Burgum calificó de "fantásticamente positivo" el balance de su visita, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado.

"Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares", indicó el texto. "Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela".

La gira de Burgum se enfocó en el tema energético y de minería. El secretario es además responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos.