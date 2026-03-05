Inflación persistente y mejores datos de empleo cambiarían perspectivas de riesgo

Tom Barkin, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Richmond, afirmó que la inflación aún elevada y las sólidas cifras de empleo recientes podrían cambiar las perspectivas de riesgo de la Fed en un momento en que el conflicto de Estados Unidos (EU) con Irán podría impulsar aún más los precios al consumo.

Los recortes de tasas del año pasado se basaron en “la sensación de que los riesgos del mercado laboral habían aumentado, mientras que los riesgos de inflación habían disminuido. Los datos de los últimos meses sugieren que la situación ha cambiado”, afirmó Barkin en Bloomberg Television.

“Con las cifras del PCE que esperamos para la próxima semana, tendremos un par de meses de inflación relativamente alta. Sin duda, eso pone en pausa cualquier conclusión de que hemos terminado de luchar contra esto”, dijo Barkin sobre un próximo informe que se espera que muestre que el índice de precios del gasto en consumo personal sigue estando aproximadamente un punto porcentual por encima del objetivo de la Fed.

La guerra está impulsando al alza los precios del crudo, poniendo a prueba la economía mundial con una serie de riesgos impredecibles y remodelando los mercados estadounidenses con tasas de interés más altas en los bonos del Tesoro y erosionando las esperanzas de los inversionistas de que la Fed recorte las tasas.

Los datos sobre el empleo de febrero se publicarán hoy y se han convertido en un punto de referencia importante.

El inesperado crecimiento del empleo en enero, la economía creó 130,000 nuevos puestos de trabajo, tras un año en el que el crecimiento del empleo casi se estancó, moderó las opiniones de los responsables políticos de que el mercado laboral podría estar al borde de una grave caída que justificara una reducción inmediata de las tasas de interés.

Sin embargo, dado que gran parte del crecimiento del empleo privado se concentró en un solo sector, el de la salud, esas preocupaciones no han desaparecido.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que el crecimiento del empleo se haya enfriado en febrero hasta alrededor de 59,000 puestos.

Aunque es una cifra baja en términos históricos, ahora se considera que es aproximadamente lo que la economía necesita en un momento de restricción de la inmigración para mantener estable la tasa de desempleo, y las previsiones consensuadas apuntan a que la tasa de desempleo se mantendrá sin cambios en 4.3 por ciento.