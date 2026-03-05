Ualá: “ronda de financiamiento tendrá un gran componente de inversión para México”

Esta semana, la institución financiera digital de origen argentino, Ualá, cerró una ronda de financiamiento por 195 millones de dólares, liderada por Allianz X. Este nuevo capital permitirá acelerar el crecimiento de la entidad en América Latina, incluido México, donde opera como banco.

Andrés Rodríguez Ledermann, director general de Ualá México, detalló que dicha ronda tendrá un gran componente de inversión en el país, dado que siempre se le ha visto como uno de los mercados más importantes de América Latina.

“Queremos estar a la altura de las necesidades del mercado de nuestros clientes”, dijo.

Y es que destacó que el compromiso con México es total. “Has visto lo que hemos invertido en los últimos años, y vamos a seguir por esa misma línea, siendo muy ambiciosos en nuestro crecimiento, invirtiendo lo necesario para poder llevar la propuesta de valor al más alto nivel, y más o menos la visión tiene qué ver con eso: con mantener esa línea, con seguir creciendo de manera sostenible y obviamente la ronda va a tener un gran componente de inversión en México”.

En entrevista con El Economista, detalló que entre las oportunidades que sigue viendo Ualá en el país está la poca inclusión financiera que prevalece, dado que, expuso, el nivel de crédito al sector privado está entre 30 y 40%; mientras que en la parte de ahorro está entre 1.0 y 2.0 por ciento.

“Entonces hay mucho por hacer en Latinoamérica en general. En México no solo es un tema de disponibilizar los productos, sino de acompañar a los clientes en el proceso de entendimiento de los mismos. No es lo mismo usar una tarjeta de crédito, un préstamo personal; no es lo mismo trabajar en una inversión como la cuenta remunerada y pensar más a mediano y largo plazos, y revisar las tasas que se pueden llegar a dar en los próximos meses”, puntualizó.

Añadió que todavía no se ha encontrado la forma de mejorar radicalmente los números. “Porque si revisas cuáles son las transacciones que se hacen en efectivo, todavía seguimos teniendo un 82% de transacciones menores a 500 pesos que se hacen en efectivo, y arriba de 500 pesos, 78% se hace en efectivo”.

En este sentido, subrayó que todavía no se ha logrado generar el impacto en la digitalización de las transacciones y de los servicios financieros en México.

“Eso más que un desafío, lo vemos como una gran oportunidad”, señaló.

2025, fue un año muy sólido

Ualá, que inició operaciones en Argentina en el 2017, de la mano de su fundador Pierpaolo Barbieri, llegó a México en el 2020, pero fue hasta mediados del 2023, cuando inició operaciones como banco, tras comprar el otrora ABC Capital.

El director de Ualá en México, resaltó que el 2025 fue un año muy sólido para Ualá, cuando registró crecimientos importantes en el número de usuarios y en los diferentes segmentos crediticios y de captación.

Comentó, por ejemplo, que ya tienen más de 2.7 millones de cuentas; con un crecimiento de 51% en usuarios año contra año, y un incremento en la cartera de crédito de 80 por ciento.

Aunado a ello, refirió, se han mejorado las métricas relacionadas con los índices de morosidad.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del 2025, Ualá México cerró con una cartera total por 1,032 millones de pesos; y el saldo de captación superó los 5,300 millones. Cabe recordar que esta institución ofrece rendimientos por arriba del promedio.

“Creemos que el 2025 ha sido muy bueno y esperamos tener un 2026 mucho mejor todavía, manteniendo estas métricas de crecimiento”, apuntó.

Añadió: “hemos tenido un buen año, y eso nos posicionó como uno de los bancos digitales con mayor crecimiento en México, y también pensando que nosotros hemos hecho una gran evolución, porque ya somos banco desde hace varios años”.