Toluca vs Tigres: final primeriza con legado gourmet

Era cuestión de tiempo para que Toluca y Tigres se enfrentaran en una final de Liga MX, como ocurrirá en próximos días en el cierre del torneo Apertura 2025.

Ambos están en el top 3 de más finales disputadas en la primera división de México desde la instauración de los torneos cortos en 1996 y también están en el top 6 de equipos con más campeonatos en la historia en general. Son factores que demuestran un legado gourmet a pesar de protagonizarán una final inédita.

Toluca es, en apariencia, el obligado a ganar. Fue campeón del torneo anterior (Clausura 2025) y mantiene la base de su plantel, con elementos como Paulinho y Marcel Ruiz. Además, fue líder en puntos y ofensiva este semestre, lo que le permitirá disputar la final de vuelta en casa, en el estadio Nemesio Diez.

Otro elemento esencial es su entrenador, Antonio Mohamed, que está entre los siete con más títulos en la historia de la Liga MX con cuatro, tras los obtenidos con Tijuana en 2012, América en 2014, Monterrey en 2019 y Toluca en 2025.

“Tenemos un grupo excelente, eso es lo que nos ha traído hasta acá. La unión de tirar para adelante y después con una idea de jugar al futbol, de ser el equipo que más goles hizo y que más puntos sacó”, dijo Mohamed en la conferencia posterior a la semifinal de vuelta contra Monterrey, que terminó 3-2 pero 3-3 en el global.

Toluca avanzó por mejor posición en la tabla y saliendo adelante de minutos de dramatismo en ‘La Bombonera’, ya que Monterrey necesitaba un gol para echarlos y estuvo encima.

Pese a ello, Mohamed aseguró: “Somos justos ganadores de la serie (…) Llegamos a las dos finales del año (2025), así que sería hermoso poder coronarlo con otro título. Vamos por eso y nos queda un paso más”.

Y es que además de las dos finales de Liga MX, el Toluca de Mohamed agregó dos títulos en 2025: el Campeón de Campeones ante América y Campeones Cup ante Los Ángeles Galaxy.

Es decir, el ‘Turco’ y sus dirigidos intentarán llegar a cuatro trofeos entre mayo y diciembre, luego de quitarse la losa de 15 años sin ser campeones de nada. El último título de los Diablos había sido el torneo Bicentenario 2010 de Liga MX.

“Estamos muy felices todos de estar en la final. Ahora viene lo más importante: hay que jugar para ganarla (…) Tenemos una semana para disfrutar un montón, prepararnos muy bien y buscar ganar. Para eso llegamos hasta acá, para ganarla”.

Toluca acaba de convertirse en el equipo con más finales en la historia de los torneos cortos con 14, rebasando las 13 de América. Sin embargo, las Águilas siguen siendo líderes del palmarés de Liga MX con 16 trofeos. Los Diablos buscan el doceavo para empatar a Chivas en el segundo peldaño.

Pero no todo ha sido perfecto en su camino. A pesar de los tres títulos obtenidos en lo que va de 2025, Toluca ha padecido las lesiones de jugadores que eran titulares, como Alexis Vega, Luan Garcia y Bruno Méndez, en días recientes.

Vega es el más extrañado por la afición, siendo capitán, líder de asistencias de fase regular, seleccionado nacional y su máximo referente.

No obstante, Mohamed señaló que la única posibilidad de verlo en la final sería en la vuelta, aclarando que eso dependerá de su evolución: “Nos gustaría que esté, pero tampoco lo vamos a exponer a una lesión más grande”.

Volvió a destacar la unión de grupo ante esas situaciones: “Sabiendo que no solamente dependemos de los 11 que juegan, el grupo siempre respaldó. El torneo pasado apareció Robert Morales cuando Paulinho no pudo jugar, ahora aparecieron el ‘Pollo’ (Briseño), (Santiago) Simón, (Diego) Barbosa y todos”.

Caso Tigres

Después de Toluca y América, Tigres es el equipo con más finales en torneos cortos en Liga MX. Registra 12 con la alcanzada en el Apertura 2025, luego de eliminar a Cruz Azul.

De manera similar a los Diablos, los Felinos empataron 2-2 en el marcador global pero avanzaron por mejor posición en la tabla, pues fueron sublíderes de fase regular.

La diferencia es que su entrenador, Guido Pizarro, está viviendo apenas su primera final. Curiosamente, este es su primer torneo completo al frente del equipo, recordando que tomó las riendas a mitad del Clausura 2025, cuando cortó abruptamente su carrera como jugador.

“La verdad que, lejos de hablar de mí, el orgullo es por el plantel y nuestra gente. Nos habíamos puesto el objetivo de llegar hasta el último día compitiendo, sabemos que nos falta el último paso, el más importante y el que todos queremos, pero estoy muy orgulloso. Es mi primer torneo y llegamos a la final, pero darle mérito más que nada a la gente y a los jugadores”, apuntó el argentino.

Como jugador, Pizarro ganó cuatro de los ocho títulos que Tigres ostenta en primera división. En el último, incluso, aportó el gol del triunfo, que fue en el Clausura 2023 ante Chivas.

“Como dije el primer día que agarré de entrenador: me ilusiona que los jugadores crezcan a nivel deportivo, profesional y personal, que la gente se vuelva a ilusionar. Creo que lo hemos trabajado durante todo el semestre, la conexión con la gente ha sido impresionante. Ha quedado demostrada la importancia que tienen para nosotros, hemos hecho un fuerte con la gente y el equipo, ojalá podamos seguir de esta manera”.

La diferencia de experiencia entre Mohamed y Pizarro se pondrá a prueba en la última semana del Apertura 2025, recordando que Tigres aventaja a Toluca por 6-1 en su historial en fase final.

Tigres ganó el repechaje del Apertura 2020, los cuartos de final del Clausura 2003 y Clausura 2023, así como las semifinales del Apertura 2003, Apertura 2014 y Apertura 2015. Toluca apenas ganó las semifinales del Clausura 2025.

MÁS FINALES EN TORNEOS CORTOS DE LIGA MX

14 – Toluca

13 – América

12 – Tigres

11 – Pachuca y Santos

10 – Monterrey

MÁS TÍTULOS EN TODA LA HISTORIA DE LIGA MX