Tren México-Toluca triplica pasaje ferroviario a agosto

Los trenes operados por el Gobierno Federal, marcadamente el Tren Interurbano México-Toluca, impulsan la afluencia en servicios ferroviarios de pasajeros. Entre enero y agosto pasados se transportaron en trenes de pasajeros 36 millones 310,700 personas, lo que representó un incremento del 11% en relación a igual periodo del 2024, de acuerdo con datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Sin embargo, dicha cifra todavía es menor, el 3.6%, a la reportada en el 2019 (37 millones 666,960) antes de la pandemia del Covid-19.

El incremento de dos dígitos registrado en la modalidad de transporte no fue compartido con el Tren Suburbano (concesionado y operado por la empresa Ferrocarriles Suburbanos, integrada por CAF, Omnitren y el Fondo Nacional de Infraestructura), que reportó una caída del 1.6% en el periodo referido, al sumar 29 millones 800,600 usuarios, y su participación se redujo del 92.6% del año pasado al 82.1% actual.

Por el contrario, el tren México- Toluca incrementó el 193.6% sus pasajeros en los ocho meses mencionados y llegó a cinco millones 479,800. En consecuencia, se consolida como el segundo sistema más utilizado del país y ya tiene una participación del 15.1% (en el mismo lapso del 2024 era del 5.7%). La puesta en operación (en el 2026) de su recorrido completo de Zinacantepec a Observatorio fortalecerá su posición.

Con base en las cifras más recientes de la ARTF, el Tren Maya sumó 885,500 pasajeros, con lo que creció el 139.4% en relación a lo reportado un año antes y su participación de mercado subió del 1.1% al 2.4 por ciento.

Los tres sistemas ferroviarios representan el 99.6% del total de pasajeros, el resto lo tiene el tren Chihuahua-Pacífico (Chepe), el Interoceánico, el Tequila-Express (que entre enero y agosto del año pasado no registró pasajeros) y el Tijuana-Tecate.

“Con la Transformación se recuperan los trenes… Estamos ampliando la conexión del tren interoceánico de Oaxaca a Chiapas hasta Ciudad Hidalgo… estamos construyendo ya: Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo… Nuestro objetivo es conectar nuevamente del norte hasta el sur del país por tren”, dijo el sábado pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso en el zócalo de la Ciudad de México.

El Tren Maya va por más

De los sistemas referidos, únicamente sobre el Tren Maya (de 1,500 km de extensión) se han difundido las expectativas de transporte de usuarios para el próximo año: 2.5 millones de pasajeros, lo que representaría un aumento del 81% en relación a lo proyectado para el cierre del 2025.

“El día de hoy ya estamos cumpliendo nuestro objetivo de mover un millón 200,00 personas, lo cumplimos el día de ayer, que era el objetivo de este año, y vamos a alcanzar hasta un millón 383,000 en este año”, dijo el jueves pasado el director de la empresa Tren Maya, Óscar David Lozano Águila en conferencia desde el Palacio Nacional.

Ese día anunció que este mes iniciará el servicio de larga distancia entre Yucatán y Quintana Roo. El primer recorrido se oferta como un paquete turístico llamado El Expreso de año nuevo, que incluye transporte aéreo con Mexicana de Aviación y hospedaje en hoteles del Grupo Mundo Maya.