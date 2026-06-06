¿Te sumas? CDMX busca romper el récord de la ola más grande del mundo previo al Mundial 2026

La Ciudad de México se encuentra lista para consolidar una hazaña colectiva e inscribir su nombre en las páginas de la historia deportiva internacional. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en unos días, la administración local diseñó una estrategia masiva para congregar a miles de personas en una de las avenidas más emblemáticas de la capital del país.

El objetivo central de esta iniciativa gubernamental es conseguir oficialmente el título del Récord Guinness por la ejecución de la ola humana más grande del planeta. De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo capitalina, el punto de encuentro está fijado a lo largo del corredor turístico y cultural de Paseo de la Reforma.

Coordenadas, logística y despliegue

El tramo seleccionado por los organizadores para recibir la marea humana comprenderá el espacio público ubicado entre el Ángel de la Independencia y la Fuente de la República, conocida popularmente como la Glorieta de El Caballito de Sebastian el sábado 6 de junio de 2026.

Las autoridades capitalinas establecieron un riguroso cronograma que iniciará desde las primeras horas de la mañana con horarios específicos para los asistentes:

Registro presencial de participantes : 8:00 a 9:00 horas.

Periodo de ensayos técnicos : 9:00 a 10:00 horas (con ejecuciones programadas cada 15 minutos).

Intento oficial del Récord Guinness: 10:00 a 10:30 horas.

La logística del evento contempla un fuerte dispositivo de seguridad que involucra la participación de personal de apoyo de la Secretaría de Movilidad y elementos de Protección Civil. Los organizadores garantizaron el despliegue de múltiples módulos de atención con hidratación gratuita y servicios médicos de primeros auxilios.

Inclusión social y lineamientos de participación

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, enfatizó que el evento fue concebido como una gran fiesta comunitaria que busca festejar la identidad chilanga ante el mundo. La mandataria señaló que la intención es que la emoción mundialista se viva de forma directa en las calles de las alcaldías.

Por su parte, la Sectur capitalina externó que la convocatoria es completamente incluyente y abierta a toda la población local y extranjera. Se extendió la invitación a familias enteras, personas con discapacidad, comunidades indígenas y colectivos de la diversidad social, permitiéndose además la asistencia de mascotas.

Para que el récord sea validado por los visores de la organización Guinness, los asistentes deberán seguir una serie de lineamientos obligatorios; además, entre las reglas principales se pide portar ropa cómoda, no abandonar las filas durante la medición y conservar el gafete de identificación que otorgará el staff.

Finalmente, las autoridades prohibieron estrictamente ingresar a la zona de Reforma con mantas, pancartas, lonas de corte político o materiales que contengan cualquier tipo de publicidad comercial. La idea fundamental es proyectar una tribuna limpia y armónica hacia el extranjero, demostrando que la famosa porra que nació en el Mundial de México 1986 regresa con fuerza a su casa.