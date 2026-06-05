México se despide de amistosos con victoria de anfitrión

Cinco goles a la cuenta de México cerraron un capítulo de partidos amistosos rumbo al Mundial 2026 bajo la era de Javier Aguirre y el auxiliar Rafael Márquez.

Con la incógnita resuelta sobre quienes son los jugadores oficiales de la Selección, el entrenador se dio la libertad de hacer nueve cambios en la victoria ante Serbia.

Los balcánicos madrugaron con el primer gol vía Petar Stanic al minuto 19' y se quedaron solo con ese todo el partido, porque después se volvieron el costal de boxeo de los mexicanos. Los dirigidos por Veljko Paunović – un viejo conocido en el futbol mexicano – fallaron permitiendo dos autogoles. Stefan Bukinac al 47’ y Adem Avdic al 72' quizá confirmaron por qué no clasificaron al Mundial.

Este partido fortaleció la moral del equipo mexicano, que mostró coordinación para llegadas a la puerta rival. La confianza mostrada en Toluca se concretó con los goles de Johan Vásquez (34'), Raúl Jiménez (57') y Luis Chávez (90’), además, de que llegaron otras aproximaciones, uno de ellas, el travesaño Alexis Vega, el dorsal 10 y el más coreado por su casa.

Johan puso el 1-1 con un remate de cabeza. Con esto llegará a su segundo Mundial, donde espera sumar minutos porque en Qatar 2022 solamente fue incluido en la lista.

Regresando del mediotiempo, el delantero del Fulham disparó con potencia a las redes serbias, después de encontrar un balón rebotado tras un tiro de Quiñones. Estos jugadores hicieron mancuerna, lograron combinarse en la ofensiva.

Por último, Luis Chávez, que ha mirado desde Rusia al futbol mexicano, selló con un zurdazo el 5-1. Será su segundo Mundial, donde buscará reactivarse después de un semestre recuperándose de una lesión de ligamentos. Qatar 2022 fue titular en tres partidos de la fase de grupos y su gol ante Arabia Saudita fue reconocido entre los mejores de ese Mundial.

“Bien por la victoria y el planteamiento del equipo. Bien por todo lo que generamos, es lo que importa, el resultado es lo de menos. Me siento acompañado por grandes jugadores en el campo para dar lo mejor de mi. Seguimos trabajando para que lleguen más”, dijo post partido, Quiñones, goleador del Al-Qadsiah en la liga árabe.

“Mucha confianza, se refleja en el campo. Mi posición natural es atrás del 9. Tenemos que ir con el pie derecho, estamos para buenas cosas en este Mundial”, dijo por su parte, Brian Gutiérrez.

México no perdió ninguno de sus partidos amistosos este 2026.

Javier Aguirre (CONFERENCIA):