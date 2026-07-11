El Tour de Francia acorta la 9ª etapa del domingo por ola de calor

La novena etapa del Tour de Francia, el domingo entre Malemort y Ussel, fue acortada en unos treinta kilómetros por una alerta meteorológica emitida por Meteo-France en esa zona del país (centro-sur), anunciaron los organizadores este sábado.

"Esta decisión es necesaria ante las condiciones meteorológicas excepcionales. Busca permitir el desarrollo de la prueba en unas condiciones compatibles con el nivel de vigilancia roja por fuerte calor. Como consecuencia de ello, se decidió que el recorrido de la 9ª etapa se reduce a 155.5 km, en vez de los 185.5 km inicialmente previstos", indicaron los organizadores de la empresa ASO.

La salida se mantiene en Malemort a las 13h45 locales (11h45 GMT) pero la llegada a Ussel está ahora prevista hacia las 17h30 (15h30 GMT).

Se trata de una decisión inédita en la historia del Tour por un motivo de esta naturaleza, aunque sí se han modificado trazados previstos por otros motivos.

Este año, la segunda etapa tuvo que ser reducida de 182 a 168.5 km, en una decisión tomada ya en el mes de mayo, pero no fue por el calor, sino por un foco de peste porcina detectado en Cataluña.

El año pasado, una etapa del Tour acortada, la 19ª, entre Albertville y La Plagne, después de que se detectara un foco de dermatosis nodular en un rebaño de ovejas en uno de los puertos previstos.

Una modificación del recorrido por una ola de calor es una novedad para el Tour, en una edición que comenzó el sábado pasado en Barcelona y que en su primera semana se ha ido disputando con altas temperaturas, superiores a la treintena de grados centígrados.

"Creo que es una buena idea, aunque algunos corredores que quieran ir en una escapada mañana puede que digan lo contrario", valoró el belga Tim Merlier, ganador de las etapas del viernes en Burdeos y del sábado en Bergerac, en ambos casos al esprint.

"Hace una semana que corremos todos los días con temperaturas que superan a veces los 35 grados, es un combate diario para poder refrescarse, con hielo y agua. Nunca antes había vivido algo así", añadió.