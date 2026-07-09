Tour de Francia: Isaac del Toro queda tercero en la sexta etapa

El ataque de Tadej Pogacar durante la agotadora subida al Col du Tourmalet le valió una espectacular victoria en solitario en la sexta etapa del Tour de Francia el jueves, en la que el cuatro veces campeón recuperó el liderato de la general frente a Torstein Traeen.

El bicampeón Jonas Vingegaard no pudo seguir el ritmo de Pogacar durante los 17,1 kilómetros de ascenso al Tourmalet y terminó en un distante segundo puesto, a dos minutos y 42 segundos del ganador. Isaac del Toro, compañero de Pogacar en el UAE Team Emirates-XRG, quedó tercero.

Traeen sufrió una caída durante el descenso del Tourmalet que frustró su intento de recortar distancias con Pogacar, quien ahora lidera la carrera por su tercer título consecutivo del Tour de Francia.

"Una victoria realmente increíble, sin duda una de las más dulces", dijo Pogacar, de 27 años, que se convirtió en el primer campeón del mundo en activo en conquistar el Tourmalet.

"He oído que Torstein Traeen ha sufrido una caída grave (…) Aún así, preferiría que se quedara con el maillot (amarillo) y espero que se encuentre bien", agregó.

Los compañeros de equipo de Pogacar dosificaron sus fuerzas durante las primeras subidas de la etapa montañosa de 186,2 kms entre Pau y Gavarnie-Gedre, reservando energía para el ascenso al Tourmalet, una de las escaladas más difíciles del ciclismo.

Cuando el pelotón inició el ascenso al Tourmalet, los corredores del UAE Team Emirates-XRG se habían afianzado firmemente en cabeza del grupo, dejando atrás a muchos rivales.

Pogacar atacó entonces junto a su compañero Isaac del Toro poco después, con Vingegaard a su estela. Sin embargo, mientras el danés hacía muecas de dolor y se esforzaba al límite, el esloveno se escapó en solitario y alcanzó la cima con 30 segundos de ventaja.

Traeen, que partía de esta etapa con una ventaja de siete minutos y 53 segundos sobre Pogacar, llegó a la cima casi media hora después del esloveno.

El intento del noruego de recortar la diferencia durante el descenso no salió bien, ya que sufrió una caída tras rozar las ruedas con su compañero de equipo Anders Johannessen. Traeen reanudó la carrera unos minutos más tarde tras recibir asistencia médica.

"No ha sido mi mejor día. Obviamente estoy decepcionado, no puede ser de otra manera, pero así es la vida, no puedo cambiarlo", afirmó Vingegaard, segundo en la general. "Sigo creyendo en mí mismo y que mis piernas mejorarán a lo largo de la carrera. La lucha no ha terminado".

La carrera continúa el viernes con una etapa llana de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos.