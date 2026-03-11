Swiatek frenó a Muchova y se metió a cuartos de final

Iga Światek dio el golpe de autoridad como la segunda mejor del mundo. Venció 6-2 y 6-0 a Karolina Muchova y con esto, ha ganado cinco de los seis partidos de su carrera contra la checa. Swiatek avanzó los cuartos de final, que significa la vigésimo séptima ocasión en eventos WTA 1000, igualando a Karolina Pliskova y Maria Sharapova en el octavo lugar.

"Los primeros días no fueron muy fluidos, pero luego volví a sentirme sólida. La mayoría de los entrenamientos fueron buenos, pero tampoco esperaba nada espectacular, porque al final es solo entrenamiento. Si te sientes increíble en los entrenamientos y luego algo no sale como esperas en el partido, se siente incluso peor. Prefiero tomármelo con calma, no tener expectativas después de los entrenamientos, trabajar duro y luego estar lista para los partidos”, dijo Iga.

Swiatek ha jugado 43 eventos WTA 1000, lo que le da una notable tasa de éxito de .628 al llegar a las ocho finalistas.

"Siempre intento ser proactiva con mi derecha, porque es lo que me da puntos. Simplemente elegí bien las bolas en las que avanzar o en las que quedarme atrás y jugar más con efecto Tomé buenas decisiones, no me precipité y tuve situaciones cómodas para hacer lo que quería. Fue una combinación de todo eso, pero en general siempre intento hacer mucho daño con la derecha. No diría que hubo un momento en el que todo encajara de repente. Antes de venir aquí también jugué bien en Varsovia. Cuando cambias las condiciones de invierno, jugando bajo techo y con temperaturas bajo cero, a un torneo como Indian Wells, es normal que tu tenis lo note".

Después de Roland Garros (40 partidos ganados) y el Abierto de Australia (26), Indian Wells es ahora el tercer mejor torneo de Swiatek en ese aspecto, con 25.