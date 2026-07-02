Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de dieciseisavos del viernes 3 de julio

El Mundial de Futbol 2026 llega a su día 23 con el cierre de la fase de dieciseisavos, donde ya solo seis selecciones quedan pendientes por definir si continuarán con el sueño de hacerse del trofeo de la FIFA.

En esta jornada destaca el juego entre Argentina y Cabo Verde, el cual será transmitido en México por televisión abierta.

Te compartimos los detalles de los tres partidos que se disputarán este viernes 3 de julio para completar la plantilla de los equipos que lograron conseguir su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.

Australia vs. Egipto

Australia y Egipto se enfrentarán este viernes a las 12:00 pm (tiempo del centro de México) en el AT&T Stadium de Dallas, donde "los Faraones" se estrenarán en las eliminatorias y los oceánicos tendrán la oportunidad de igualar su "techo" de los octavos de final.

Egipto llegará al feudo del equipo de la NFL de los Dallas Cowboys, como una de las selecciones invictas hasta ahora, tras sumar una victoria (1-3) contra Nueva Zelanda y dos empates con el mismo resultado (1-1) ante Bélgica e Irán.

Por su parte, Australia, con las bajas confirmadas para todo el torneo de Mathew Leckie y Jacob Italiano, pasó a estos cruces como segunda del grupo D, en el que venció (2-0) en el primer partido a Turquía, perdió (2-0) ante la coanfitriona Estados Unidos y empató (0-0) con Paraguay en el último enfrentamiento.

En caso de vencer a Egipto, será la primera vez que los oceánicos ganen unas eliminatorias directas en un Mundial e igualarían su mejor resultado en esta competición. "Los canguros del fútbol" llegaron en dos ocasiones a los octavos de final, primero contra Italia en Alemania 2006 y, más recientemente, en Catar 2022 contra la vigente campeona Argentina.

Posibles alineaciones de Australia y Egipto:

Australia : Beach; Bos, Circati, Souttar, Herrington, Behich; Irvine, O'Neill; Volpato, Metcalfe e Irankunda.

: Beach; Bos, Circati, Souttar, Herrington, Behich; Irvine, O'Neill; Volpato, Metcalfe e Irankunda. Egipto : Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Hafez; Attia, Saber, Ashour; Salah, Ziko y Marmoush.

: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Hafez; Attia, Saber, Ashour; Salah, Ziko y Marmoush. Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Estadio: AT&T Stadium de Dallas.

Fecha y hora: Viernes 3 de julio a las 12:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Australia vs. Egipto?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Argentina vs. Cabo Verde

La vigente campeona del mundo, Argentina, afronta este viernes a las 4:00 pm (tiempo del centro de México) su estreno en las eliminatorias del Mundial 2026 con un duelo frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Se trata de un cruce entre una de las grandes favoritas al título y una de las revelaciones del torneo.

La selección de Lionel Scaloni ha confirmado en la fase de grupos que sigue siendo una candidata firme a revalidar la corona conquistada en Catar, con un Leo Messi que sigue tirando del carro y un grupo que cierra filas junto a él, pero con muchos más argumentos de peso para, de momento, terminar con una Cabo Verde que sigue soñando.

La albiceleste cerró el Grupo J con pleno de victorias tras imponerse por 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, administrando esfuerzos sin perder competitividad y con un Leo Messi que continúa agrandando su leyenda, incluso saliendo desde el banquillo, para hacer más grande su historia.

Enfrente estará una Cabo Verde que ya ha escrito la página más brillante de su historia futbolística. Debutante en una Copa del Mundo, el conjunto dirigido por Bubista alcanzó los cruces sin conocer la derrota tras empatar con España (0-0) en su estreno, rescatar un valioso 2-2 frente a Uruguay y cerrar la fase de grupos con otro 0-0 ante Arabia Saudí. Tres empates que le bastaron para clasificarse como segunda del Grupo H y mantener vivo un sueño que parecía improbable antes del torneo.

Los "Tiburones Azules" han construido su éxito desde el orden y la solidaridad. Apenas han recibido dos goles en tres partidos, con el veterano Vozinha transmitiendo seguridad bajo palos y futbolistas como Ryan Mendes, Jamiro Monteiro o Willy Semedo liderando un bloque competitivo que ya ha demostrado que puede incomodar a rivales de mayor entidad, como hizo frente a la campeona de Europa, España, o a una Uruguay a la que logró remontar para sumar un punto.

El contraste de estilos convierte el duelo en uno de los más atractivos de estos dieciseisavos. Argentina llega con nueve goles marcados en la primera fase y la sensación de haber ido creciendo con el paso de los encuentros, mientras que Cabo Verde intentará alargar el partido, minimizar espacios y aprovechar cualquier oportunidad para seguir alimentando a la contra la mayor sorpresa del campeonato.

Posibles alineaciones de Argentina y Cabo Verde:

Argentina : Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández; Almada, Messi y Lautaro Martínez.

: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández; Almada, Messi y Lautaro Martínez. Cabo Verde : Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Wagner Pina, Kevin Pina; Joao Paulo, Jamiero Montiero, Deroy Duarte, Willy Semedo; Dailon Livramento y Ryan Mendes.

: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Wagner Pina, Kevin Pina; Joao Paulo, Jamiero Montiero, Deroy Duarte, Willy Semedo; Dailon Livramento y Ryan Mendes. Árbitro: Drew Fischer (CAN).

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos).

Fecha y hora: Viernes 3 de julio a las 4:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Argentina vs. Cabo Verde?

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5, Canal 9 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

Colombia vs. Ghana

Las selecciones de Colombia y Ghana se enfrentan este viernes en punto de las 7:30 pm (tiempo del Centro de México), en un cruce inédito y sin margen de error entre el fiable y sólido equipo "cafetero" que busca los octavos por tercera participación consecutiva, ante un equipo africano también serio atrás y que quiere estar entre los 16 mejores combinados del mundo por primera vez desde 2010.

Sobre el papel, la selección entrenada por Néstor Lorenzo es favorita en este cruce que cerrará la fase de dieciseisavos del torneo. Arranca la ronda del todo o nada, esos partidos que se juegan sin red y que a Colombia, en los Mundiales, no se le dan demasiado bien. Y es que solo ganado una eliminatoria en toda su historia en una Copa del Mundo; fue en 2014, con un excelso James Rodríguez que convirtió un doblete para eliminar en octavos a Uruguay.

Colombia cumplió e, incluso, rindió por encima de las expectativas en un Grupo K que lideró tras vencer a Uzbekistán (1-3) y a la RD del Congo (1-0), con más sufrimiento del esperado, y empatar sin goles frente a Portugal, la otra favorita en la terna de cuatro, para avanzar como líder y evitar la parte del cuadro con la mayoría de equipo europeos.

Por su parte, Ghana desembarca en las eliminatorias por tercera vez en su historia, después de avanzar como una de las ocho mejores terceras en la fase de grupos. La victoria inicial ante Panamá 1-0 fue clave para conseguir el billete, ya que después empataron (0-0) contra Inglaterra en un ejercicio de resistencia y perdieron por 2-1 frente a Croacia en la última jornada.

La principal fortaleza de las "Estrellas Negras" es su solidez defensiva, ya que los dos goles recibidos ante el conjunto balcánico significaron los primeros que encajaban en cinco encuentros dejando la portería a cero, por lo que batir el entramado defensivo diseñado por el seleccionador Otto Addo será el reto del equipo "cafetero". Además, Colombia se enfrenta a un equipo que renuncia al balón, al promediar el 36% de posesión, la segunda cifra más baja en dieciseisavos por detrás de Paraguay.

Posibles alineaciones de Colombia y Ghana:

Colombia : Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Jhon Arias, James, Luis Díaz; y Luis Suárez.

: Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Jhon Arias, James, Luis Díaz; y Luis Suárez. Ghana : Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sibo, Yirenkyi, Partey; J. Ayew, Semenyo y Sulemana.

: Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sibo, Yirenkyi, Partey; J. Ayew, Semenyo y Sulemana. Árbitro: Clément Turpin (FRA).

Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas (Estados Unidos).

Fecha y hora: Viernes 3 de julio a las 7:30 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Colombia vs. Ghana?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).