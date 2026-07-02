Intesa traslada sus principales sistemas de TI a la nube de Google

El banco más grande de Italia, Intesa Sanpaolo, informó que completó la migración a la nube de sus principales sistemas de TI, uniéndose a un puñado de bancos europeos que han logrado alejarse de la tecnología heredada.

Reemplazar la infraestructura de TI central existente, conocida como mainframes, con tecnología en la nube plantea un desafío importante para los bancos tradicionales.

Los sistemas heredados, que a menudo comprenden múltiples pilas de software acumuladas a lo largo del tiempo debido a fusiones, ponen a los bancos tradicionales en desventaja frente a los rivales nativos de la nube.

En el marco de un proyecto multimillonario de transición a la nube, Intesa lanzó el banco digital basado en la nube Isybank en el 2023, asociándose con la tecnológica británica Thought Machine. Al migrar a millones de clientes, utilizó Isybank como campo de pruebas para un cambio completo a la nube.

La medida coloca a Intesa entre un pequeño número de bancos europeos que han llevado a cabo una migración a la nube a gran escala: el Danske Bank de Dinamarca, Lloyds de Gran Bretaña, HSBC, y, dentro de la zona euro, la española Santander y BBVA.

Intesa, Google Cloud y TIM dijeron en una declaración conjunta que el cambio se había basado en las dos regiones italianas de Google Cloud en Turín y Milán, alojadas en los centros de datos de TIM.

“Más de 800 aplicaciones se migraron con éxito a la infraestructura de Google Cloud y un número igual se desmantelaron dentro de la sede física del banco”, dijeron las empresas.