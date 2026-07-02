Esperanzas y temores sobre la IA dominan la reunión mundial de bancos centrales

En casi todas las conversaciones de la reunión de esta semana de los principales banqueros centrales del mundo se filtró una gran incógnita: cómo afectará la Inteligencia Artificial (IA) a la economía mundial y, por tanto, su mandato para garantizar la estabilidad financiera.

El consenso de esos debates en la conferencia anual del BCE en las ventosas colinas de Portugal fue que la IA tiene el poder de perturbar todo y crear problemas que ni siquiera pueden imaginar en este momento: en los mercados financieros y laborales, en los préstamos bancarios, para la seguridad e incluso para la demanda de energía.

“Si la IA rinde más de lo debido, afectará la estabilidad financiera. Si la IA no cumple lo suficiente, afectará la estabilidad financiera”, dijo Torsten Slok de Apollo Global Management a los árbitros de tasas de interés de todo el mundo en una de las principales sesiones del panel en el balneario de Sintra.

La IA fue un tema tan general en Sintra que se abrió camino en todos los debates, desde la inmigración y la supervisión hasta el clima.

Incluso superó al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en su primera reunión con otros banqueros centrales, como la clara estrella del espectáculo de tres días.

Si bien la IA puede mejorar todos los aspectos de la vida, muchos oradores temían que también pudiera perturbarla, a veces de manera ilegal, y que los funcionarios financieros tuvieran pocas o ninguna herramienta para detenerla.

“Creo que este es el momento de mayor importancia para cada una de nuestras economías en nuestra vida”, dijo Warsh sobre la revolución de la IA.

“¿Quién sabía cuando nació Internet que iba a crear un millón y medio de puestos de trabajo como conductores de Uber? Estamos en la primera o segunda entrada de esta revolución”, dijo en el Foro del BCE.

Inflar Burbujas

En el caso del comercio, la automatización ya ejecuta la mayoría de las funciones. Pero un impulso originado por IA podría inflar burbujas a gran velocidad y luego estrellarlas, beneficiándose tanto en el camino hacia arriba como hacia abajo en un tipo de colusión que ahora es ilegal.

“Algo aún más avanzado y potencialmente más inquietante es la capacidad de estos algoritmos de coordinarse en una trayectoria manipuladora de precios”, dijo Itay Goldstein, profesor de la Universidad de Pensilvania.

“Estos algoritmos logran este tipo de manipulación, creando burbujas que provocan caídas, y esto, creo, tiene implicaciones más significativas para la estabilidad financiera”, añadió.

Una burbuja potencial que la IA ya está creando es la de las acciones de IA, generada en parte por el gasto masivo de capital en los componentes básicos de la IA, que Slok estimó que había agregado un punto porcentual al PIB de EU.

Aunque las valoraciones han retrocedido en las últimas semanas, los expertos comparan el rápido aumento de los precios con algunas de las mayores caídas de precios de activos de la historia, como la manía ferroviaria británica de la década de 1840, la rugiente década de 1920 o el auge de las puntocom.

Un impulso originado por IA podría inflar burbujas a gran velocidad y luego estrellarlas.