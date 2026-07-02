“Menor expectativa de alzas de tasas, determinante para el voto”

La integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés), Catherine Mann, señaló que la reducción en las expectativas de los mercados sobre futuros alzas de las tasas de interés será un factor determinante en su voto durante la reunión del banco central, prevista para finales de este mes.

Durante un evento organizado por el banco francés Natixis, Mann explicó que, desde la reunión de política monetaria de junio, las condiciones financieras se han relajado de manera importante. Mientras que entonces los mercados anticipaban nuevas alzas en las tasas, ahora ya no esperan incrementos este año y aplazan un eventual aumento de 25 puntos base hasta marzo del 2027, lo que reduce los costos de financiamiento para hogares y empresas.

“En junio las condiciones financieras eran mucho más estrictas que ahora. Esa será una consideración importante”, afirmó durante una sesión de preguntas y respuestas.

La funcionaria indicó que este cambio en las condiciones financieras podría justificar una postura más activa si las expectativas de inflación continúan deteriorándose. “Si los resultados, especialmente las expectativas, son desfavorables para el proceso de inflación subyacente, una acción activista puede acercar las expectativas y los resultados de inflación al objetivo de 2%”, sostuvo en un discurso publicado por el Banco de Inglaterra.

Mann añadió que, de ser necesario, respaldaría un aumento de las tasas de interés si el incremento en las expectativas inflacionarias derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán reduce la probabilidad de que la inflación converja a la meta de 2 por ciento.

En la reunión de junio, Mann votó junto con la mayoría del comité por mantener la tasa de referencia en 3.75%; sin embargo, advirtió que los riesgos inflacionarios eran mayores que los percibidos por otros integrantes del comité. En las minutas de ese encuentro también señaló que las tasas podrían tener que aumentar si el conflicto entre Estados Unidos e Irán provoca nuevos repuntes en los precios de la energía.

La funcionaria recordó que el endurecimiento de las condiciones financieras tras el estallido del conflicto ayudó a compensar el impacto inflacionario del encarecimiento de la energía. No obstante, destacó que ese efecto se ha disipado conforme los mercados redujeron sus expectativas de mayores tasas.