Banqueros centrales ven en K. Warsh un aliado para preservar la cooperación global

Funcionarios de bancos centrales de todo el mundo salieron de la reunión anual del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra con una mayor confianza en el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, tras una serie de encuentros privados que disiparon parte de las dudas sobre el papel que desempeñará Estados Unidos en la cooperación monetaria internacional.

Durante los tres días de la conferencia, Warsh sostuvo reuniones con gobernadores de bancos centrales de Europa y otras regiones, incluido un largo almuerzo con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el patio del antiguo convento que alberga el encuentro.

Aunque las conversaciones fueron en gran medida de carácter general y apenas abordaron temas específicos como la inflación, los riesgos de la banca paralela o la coordinación de políticas internacionales, funcionarios consultados por Reuters interpretaron el acercamiento de Warsh como una señal de que la Fed seguirá comprometida con el escenario global, aliviando los temores de un eventual repliegue de los foros internacionales que sustentan la cooperación entre bancos centrales.

Ese mensaje resultó relevante para varios responsables de política monetaria, quienes en privado habían expresado preocupación de que una Fed encabezada por un designado por el presidente Donald Trump pudiera ser más susceptible a la presión de la Casa Blanca sobre las tasas de interés o menos comprometida con la coordinación internacional, un elemento que durante décadas ha sido un pilar del sistema financiero global.