“UBS, con suficiente capital para satisfacer las reformas suizas planeadas”

El Banco Nacional Suizo dijo el jueves que UBS está tan bien capitalizado que ya cumple con los requisitos de capital más estrictos propuestos en el centro de los esfuerzos para fortalecer las reglas bancarias después del colapso de Credit Suisse en el 2023.

Después de que UBS adquirió a su rival caído, las autoridades tomaron medidas para imponer reglas más estrictas al último banco global que quedaba en Suiza para ayudar a prevenir una nueva crisis.

Entre las medidas, el gobierno quiere que UBS capitalice completamente sus subsidiarias extranjeras y calcula que su serie de propuestas requeriría que el banco agregue alrededor de 20,000 millones de dólares en capital de nivel 1 de capital ordinario (CET1).

“Es proporcionado”, dijo el vicepresidente del Banco Nacional Suizo (SNB, por su sigla en inglés) , Antoine Martin, a los periodistas en Berna, refiriéndose al discurso de capital del gobierno. “Esto pondría a UBS en línea con sus pares internacionales en lo que respecta a requisitos de capital”.

UBS sostiene que las exigencias son excesivas y corren el riesgo de socavar la competitividad del sector financiero suizo.

“El impacto de capital acumulativo considerable e injustificado de las medidas propuestas constituiría una desventaja competitiva significativa tanto a nivel nacional como internacional, como lo reconocen observadores verdaderamente independientes”, dijo UBS cuando se le pidió un comentario sobre la evaluación del SNB.

En su informe de estabilidad financiera del 2026, el SNB afirmó que el capital CET1 elegible de UBS excede los requisitos totalmente aplicados de las normas existentes aplicables a partir del 2030 en 13,000 millones de dólares.

El banco con sede en Zúrich también tenía reservas disponibles de 9,000 millones de dólares a finales del 2025, añadió el SNB.

“Según los cálculos pro forma de las autoridades e incluyendo las reservas, UBS ya cuenta con capital suficiente para cumplir con los requisitos propuestos”, indicó el SNB.

El banco central señaló que el gobierno planea un periodo de transición de siete años para las nuevas reglas.

“Teniendo en cuenta este periodo de transición y las ganancias esperadas del banco, se puede esperar que UBS pueda cumplir con las medidas de capital propuestas, al tiempo que continúa distribuyendo ganancias a sus accionistas”, dijo el SNB.

El SNB dijo que desde su informe de estabilidad financiera del 2025, las condiciones económicas y financieras han sido desafiantes, en particular debido al conflicto en el Medio Oriente, las tensiones comerciales y la incertidumbre política.