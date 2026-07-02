La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el jueves que la política monetaria es “ligeramente restrictiva”, pero con un crecimiento de la inversión “extremadamente fuerte” en tecnología relacionada con la IA y un mercado laboral estable, no está claro cuál debería ser el próximo paso de la Fed.

“Creo que hay un escenario en el que tenemos que luchar contra la inflación que resulta ser más persistente”, dijo Daly en una conferencia del Banco de España en Santander, España, señalando que la caída de los precios del petróleo desde el alto el fuego de la guerra de Irán es una buena noticia para la economía y el consumidor.

“También hay un escenario en el que el crecimiento simplemente no continúa sosteniéndose... o la inversión se desacelera porque la gente está preocupada ya que aún no ha visto las ganancias”

Daly habló de como la Oficina de Estadísticas Laborales publicó datos que muestran que el crecimiento del empleo se desaceleró drásticamente el mes pasado.

Los comerciantes reaccionaron saliendo de las apuestas sobre un aumento de tasas de la Reserva Federal a finales de este mes y reduciendo las apuestas sobre un aumento de tasas en septiembre.

Daly acababa de participar en una conferencia global de banca central en Sintra, Portugal, donde el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, prometió que “decepcionaría” a cualquiera que esperara la llegada de Estados Unidos.

El banco central no logró contener la inflación, ahora en su sexto año por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal.

Al mismo tiempo, enfatizó el enorme impacto que la Inteligencia Artificial (IA) ya está teniendo en la economía, impulsando en el corto plazo la demanda pero en algún momento también impulsando la oferta, fuerzas que actúan de manera opuesta sobre la inflación.

Daly dijo que la incertidumbre en torno al impacto de la IA en la economía le impide apresurarse a tomar una decisión sobre las tasas de interés.

“No queremos reaccionar de manera apresurada cuando el mundo está cambiando rápidamente”, dijo el jueves. “Quieres evaluar antes de saltar o actuar porque tomarás mejores decisiones”.