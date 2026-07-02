El gasto en pensiones creció 6.3% anual en ene-may del 2026

El gasto en pensiones del Estado mexicano sigue rompiendo récords históricos y creciendo a un mayor ritmo que el gasto en rubros como inversión, además de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que el gobierno federal le estará entregando en tres décadas más del doble de lo que actualmente le destina para pagar pensiones.

De enero a mayo del 2026, el gasto en pensiones contributivas ascendió a 693,298 millones de pesos, un crecimiento de 6.3% en términos reales y además una cifra récord para un periodo similar, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esto cuando el gasto neto total del gobierno federal creció 2.6% anual en el mismo periodo, mientras que el gasto programable (el conjunto de recursos que el gobierno destina a proveer bienes y servicios públicos a la población) creció 4.3 por ciento.

Además, el gasto en pensiones y jubilaciones representó 24% del gasto programable del gobierno federal en los primeros cinco meses del año.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destacó que al cierre de mayo del 2026, el gasto ejercido en pensiones y jubilaciones representó 41% de los recursos aprobados por el Congreso de la Unión para este rubro.

Cabe resaltar que la cifra referida anteriormente solo contempla el gasto en pensiones contributivas a cargo del gobierno federal, y no así el gasto en pensiones no contributivas, el cual solo se puede conocer a detalle trimestralmente.

El gobierno federal tiene a su cargo el pago de distintos sistemas pensionarios (con recursos públicos), como el de la Ley 73 del IMSS, de los trabajadores del Estado y de dependencias como Pemex y la CFE.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el sistema pensionario de reparto del IMSS (el de la Ley 73) es el que actualmente le representa una mayor carga presupuestal al gobierno federal.

Mientras que la Pensión Universal de los Adultos Mayores (que no es contributiva) es el segundo sistema pensionario que mayor pasivo le representa a las finanzas públicas del país.

En el primer trimestre del 2026, el gasto en pensiones tanto contributivas como no contributivas ascendió a un máximo nunca antes visto de 619,258 millones de pesos, es decir, 37% del gasto programable ejercido en ese mismo periodo.

Solo por concepto de la Pensión Universal de los Adultos Mayores y de la Pensión Mujeres Bienestar (entregada a mujeres de 60 a 64 años), el gobierno federal desembolsó 195,199 millones de pesos en enero-marzo de este año.

En los ocho años previos al 2026, el crecimiento promedio anual del gasto pensionario del gobierno mexicano ha sido de 9%, por lo que el crecimiento observado hasta mayo pasado estaría por debajo de dicho promedio.

Gobierno dará tres veces más al IMSS para pensiones en 2055

En su “Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2025-2026”, el IMSS informó que en el 2025 el gobierno federal le entregó 783,346 millones de pesos para pensiones en curso de pago.

Esos recursos, de acuerdo con el propio informe del Seguro Social, son entregados por el gobierno federal al IMSS y éste los destina principalmente a las pensiones en curso de pago al amparo de la Ley de 1973.

Sin embargo, según proyecciones actuariales de dicho Instituto, para el 2055 el gobierno le dará un billón 706,252 millones de pesos para pensiones en curso de pago, que serán tanto para los pensionados de la Ley del 73 como también para las pensiones de la generación afore en los casos donde la Federación tenga que poner recursos.

¿Cuánto se destinará a pensiones en todo el 2026?

Para todo el 2026, el Congreso le aprobó al gobierno un gasto total en pensiones, tanto contributivas como no contributivas, de 2.32 billones de pesos, esto es alrededor de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En total, 1.70 billones de pesos serán destinados para las pensiones contributivas y 619,743 millones de pesos para las pensiones no contributivas (la Pensión Universal para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad).

Se trata de una cifra sin precedentes que, de acuerdo con especialistas, seguirá creciendo en los años por venir, conforme la población mexicana igualmente vaya envejeciendo, tal como lo reflejan también las proyecciones del IMSS.