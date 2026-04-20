Sharon Lokedi se confirma como la más veloz del Maratón de Boston

Sharon Lokedi ganó el Maratón de Boston por segundo año consecutivo y lo hizo en 2:18.51. Es el segundo cronómetro más rápido en la historia del recorrido femenil. La keniata no pudo batir su propio récord que fue el año pasado con un tiempo de 2:17.22.

“Siento que este recorrido te enseña humildad. Y con la ayuda de la gente y todos los ánimos durante la carrera, se vuelve aún más especial. Estoy muy agradecida y feliz”.

Lodeki se mantuvo rezagada mientras el liderato cambiaba de manos durante la primera mitad de la carrera, con las estadounidenses Kodi Kleven, Susannah Sullivan, Annie Frisbie, Carrie Ellwood y Jess McClain alternándose en la cima de carrera.

Pero cualquier esperanza de una primera victoria estadounidense desde Des Linden en 2018 se desvaneció cuando Lokedi tomó la delantera a partir de Newton.

La keniana se distanció con autoridad y cruzó la meta en un tiempo solo superado por su propia marca del año pasado.

Su compatriota Loice Chemnung quedó segunda, 44 segundos por detrás, mientras que Mary Ngugi-Cooper finalizó tercera.

Sharon tuvo un pequeño percance antes de la carrera. Olvidó su reloj y no se dio cuenta hasta que estaba a mitad de camino de la salida, en el autobús de élite.

“A mitad de camino, le dije a mi entrenador: ‘No tengo mi reloj’. Así que terminamos pidiéndoselo a alguien y conseguí uno”.

Lokedi corre para Under Armour. Su marca ahora cuenta con ganadores en las maratones de Nueva York y Boston. Existen 80 marcas en el mundo del running, y menos de una docena han tenido ganadores de las principales maratones.

Como parte de las siete carreras del Abbott World Marathon Majors, se ofreció un premio total de casi 1,5 millones de dólares en tres divisiones de competición profesional (abierta, silla de ruedas y paralímpica), además de una bonificación de 50,000 dólares para quien batiera el récord del recorrido.

RESULTADOS RAMA FEMENIL

1. Sharon Lokedi (KEN) – 2:18:51

2. Loice Chemnung (KEN) – 2:19:35

3. Mary Ngugi-Cooper (KEN) – 2:20:07

4. Mercy Chalengat (KEN) – 2:20:30

5. Jess McClain (USA) – 2:20:49

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