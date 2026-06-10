CRT aprovecha las dudas de Televisa y Movistar para replantear el registro móvil

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) resolvió que la información proporcionada por los usuarios al contratar un servicio móvil de pospago antes de la creación del nuevo registro de líneas celulares será suficiente para considerar que esos accesos ya se encuentran vinculados y asociados a la identidad de una persona.

Esta fue la respuesta de la autoridad a las preguntas de Telefónica Movistar y tres empresas filiales del Grupo Televisa, que, por separado, preguntaron a la CRT si era posible vincular de manera directa a los consumidores de los que ya se tuviera previa identificación por haber contratado un servicio de pospago desde tiempo atrás.

Esto, argumentaron las compañías a la CRT, podría acelerar la alimentación del registro telefónico, agilizar el trabajo burocrático y, sobre todo, porque no sería más necesario requerir a los usuarios realizar un nuevo proceso de vinculación.

La respuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a estos dos casos de confirmación de criterio de Televisa y Telefónica fue sorpresiva y genera también otras preguntas, según las lecturas de los expedientes P/CRT/ORD/21052026/082 y P/CRT/ORD/21052026/083.

En principio, porque durante la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las confirmaciones de criterio respondían a casos concretos de cada empresa en particular; incluso, algunas fueron respuestas muy específicas cuyas repercusiones acabaron en arbitrajes internacionales.

Ahora, la CRT sentó un precedente al responder a los cuestionamientos de Televisa y Movistar, al establecer que su determinación constituye un criterio de interpretación general y se aprobó a un mes del plazo que tienen los consumidores para asociar su línea celular a su identidad, el 30 de junio.

Así, se abre la posibilidad para que el resto de la industria asocie números celulares con la identidad de una persona, siempre que las empresas ya cuenten previamente con esa información y respeten las disposiciones en materia de protección de datos personales, de ahí que algunos usuarios han comenzado a denunciar el recibimiento de avisos por SMS sobre la vinculación directa de su línea telefónica.

“Se establece un criterio de Interpretación general derivado de la solicitud presentada por Pegaso PCS (…) El criterio de interpretación es aplicable para los concesionarios y comercializadoras que prestan el servicio de telefonía móvil”, dijo la CRT.

Si bien la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cuenta con facultades para interpretar la ley para efectos administrativos y también las disposiciones que emite en su calidad de órgano regulador, la respuesta otorgada a las solicitudes de confirmación de criterio presentadas por Telefónica y Televisa implicaría que la propia autoridad está modificando de alguna manera el espíritu de los lineamientos del nuevo registro de telefonía móvil.

Esta interpretación también abre una oportunidad para que el padrón telefónico crezca con mayor rapidez. Desde hace unos días, versiones de la industria apuntan a que la autoridad anunciaría una prórroga de último minuto cuando las vinculaciones se aproximen a los 90 millones de accesos, como reportó el sitio Nitro.

En la tarde del miércoles 11 de junio, la oficina de prensa de la CRT informó una cartera de 58 millones 380,541 números celulares asociados a la identidad de una persona usuaria o empresa.

Todavía no presentó datos desagregados entre pospagos o prepagos, o sobre líneas IoT.

La autoridad promueve la cifra de 144 millones de accesos celulares como la base de líneas móviles a asociar con la identidad del usuario, con lo que hasta hoy estarían asociados tantos números como el 40% del parque de líneas consideradas por la CRT.

En México y al 31 de marzo de 2026, las tres principales compañías de telefonía celular del país informaron, a través de sus informes financieros, acumular un total de 26 millones 197,000 accesos móviles en la modalidad de pospago, todo repartido en 16.09 millones desde Telcel; 7.08 millones con AT&T y 3.01 millones desde Movistar. Todas esas líneas ya estarían vinculadas por ser de pospago, debido a que, para ser contratadas, el usuario tuvo que presentar su identificación.

La controversia radicaría hoy en una posible contradicción de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Aunque ahora esa autoridad sostiene esta interpretación, previamente estableció en los lineamientos del registro telefónico que la vinculación de números celulares con la identidad de las personas usuarias debía realizarse mediante requerimientos específicos y a través de una plataforma diseñada para ello, cuyo desarrollo representaría un costo económico de 220 millones de dólares para los operadores.