Korir confirma su mandato en el Maratón de Boston

John Korir de 29 años se alzó con su segundo título consecutivo en la carrera varonil bostoniana, batiendo el récord y colocándose en el grupo de corredores más rápido en los 130 años de historia del maratón. Su tiempo de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos estableció un nuevo récord en la prueba varonil.

Él mismo no sabía que marcaría su lugar en la historia.

“Sabía que defendería mi título, pero no imaginaba que correría tan rápido”, dijo.

Korir corrió el séptimo maratón más rápido de la historia, cruzó la meta en Boylston Street pulverizando el récord de la prueba de Geoffrey Mutai en 2011 por la asombrosa cifra de 70 segundos.

Korir realizó una carrera perfecta, manteniéndose en la segunda posición durante la primera mitad y esperando a que el resto de los corredores atacaran. El etiope Milkese Mengesha tomó la delantera en el kilómetro 25 y estableció una ventaja de 12 segundos en el tramo de Newton Hills. Pero Korir lo alcanzó en la cima de Heartbreak Hill y no volvió a mirar atrás.

Korir dominó la recta final, distanciándose de Benson Kipruto y Alphonce Felix Simbu, quienes protagonizaban la batalla por el segundo puesto.

Korir celebró por todo lo alto al cruzar la meta, convirtiéndose en el quinto maratonista más rápido de la historia.

Momentos después, se vivió un final de infarto cuando Simbu superó a Kipruto en la recta final para hacerse con el segundo lugar con un tiempo de 2:02:47, 15 segundos más rápido que el récord anterior del circuito. Kipruto fue campeón en Boston de 2021.

Unos 30,000 participantes recorrieron el circuito, un día que resultó tener un clima casi perfecto, con temperaturas cercanas a los 10 grados Celsius y nublado.

Datos vitales:

La actuación de Korir en Boston de 2026 se considera la quinta más rápida de todos los tiempos, y seis de los ocho mejores tiempos en la historia de la competencia se han producido en las dos últimas ediciones.

John Korir estableció un nuevo récord del Maratón al ganar la edición de 2026 con un tiempo de 2:01:52. El récord anterior (2:03:02) lo ostentaba Geoffrey Mutai desde 2011.

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