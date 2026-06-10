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Wall Street cae con fuerza ante preocupaciones por inflación y tensiones en Oriente Medio

Los inversionistas reaccionaron a un dato de inflación que mostró un pico de más de tres años y ante una escalada en la guerra de Estados Unidos e Irán.

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Los tres principales índices de Wall  Street registraron fuertes caídas en las negociaciones de este miércoles.archivo

José Antonio Rivera

Los tres principales índices de Wall Street registraron fuertes caídas en las negociaciones de este miércoles. Los inversionistas reaccionaron a un dato de inflación que mostró un pico de más de tres años y ante una escalada en la guerra de Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 1.87% a 49,918.78 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.62% a 7,266.99 unidades. El Nasdaq Composite retrocedió 1.98% hasta 25,169.50.

Los precios al consumidor de Estados Unidos subieron 4.2% interanual, su mayor aumento desde abril 2023, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, tras subir 3.8% en abril. El dato mensual fue de 0.5% tras el de 0.6% de abril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo por la mañana que Irán ya ha demorado demasiado en negociar un acuerdo de paz y ahora "pagará las consecuencias", después de que las fuerzas de ambos países intercambiaran ataques en esa región.

Las acciones del sector tecnológico, sensibles a las tasas de interés por sus valuaciones a flujos futuros, profundizaron sus pérdidas ante las preocupaciones por aumentos en las tasas de interés de la Fed y los efectos de la guerra con Irán en el precio del crudo.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. Las compañías del sector Industrial (-3.41%) encabezaron las pérdidas, seguidas por el de materiales (-2.45%). Dentro del índice Dow Jones, Caterpillar (5.55%) encabezó el retroceso.

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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