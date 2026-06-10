Wall Street cae con fuerza ante preocupaciones por inflación y tensiones en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street registraron fuertes caídas en las negociaciones de este miércoles. Los inversionistas reaccionaron a un dato de inflación que mostró un pico de más de tres años y ante una escalada en la guerra de Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 1.87% a 49,918.78 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.62% a 7,266.99 unidades. El Nasdaq Composite retrocedió 1.98% hasta 25,169.50.

Los precios al consumidor de Estados Unidos subieron 4.2% interanual, su mayor aumento desde abril 2023, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, tras subir 3.8% en abril. El dato mensual fue de 0.5% tras el de 0.6% de abril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo por la mañana que Irán ya ha demorado demasiado en negociar un acuerdo de paz y ahora "pagará las consecuencias", después de que las fuerzas de ambos países intercambiaran ataques en esa región.

Las acciones del sector tecnológico, sensibles a las tasas de interés por sus valuaciones a flujos futuros, profundizaron sus pérdidas ante las preocupaciones por aumentos en las tasas de interés de la Fed y los efectos de la guerra con Irán en el precio del crudo.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. Las compañías del sector Industrial (-3.41%) encabezaron las pérdidas, seguidas por el de materiales (-2.45%). Dentro del índice Dow Jones, Caterpillar (5.55%) encabezó el retroceso.