Peso mexicano se aprecia frente al dólar tras reporte de inflación de Estados Unidos

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la jornada de este miércoles. La divisa local ganó terreno en un mercado que asimilaba un reporte de inflación mixto en Estados Unidos, con los operadores atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4061 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.4442 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico) esto significó para el peso una ganancia de 3.81 centavos o de 0.22 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4909 unidades y un nivel mínimo de 17.3727. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, perdía 0.07% a 99.95 unidades.

Inflación en EU

La inflación al consumidor de Estados Unidos subió 4.2% interanual, en su mayor aumento desde abril 2023, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, tras subir 3.8% en abril. El dato mensual fue de 0.5% tras el 0.6% de abril.

Si bien la presión sobre los combustibles por la guerra en Oriente Medio siguió presente, la tendencia mes a mes mostró una desaceleración. Además, el dato subyacente aumentó en 0.2% mensual, cifra menor al dato de 0.3% esperado y de un 0.4% en abril.

El reporte redujo las apuestas de nuevas alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense este año, aunque se mantenía la cautela por el posible impacto del conflicto en Irán y sobre todo después de la escalada con Estados Unidos.

Crece tensión geopolítica

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo por la mañana que Irán ya ha demorado demasiado en negociar un acuerdo de paz y ahora "pagará las consecuencias", después de que las fuerzas de ambos países intercambiaran ataques en esa región.

"La moneda local es presionada por una elevada prima de riesgo geopolítico, a medida que aumenta el nerviosismo sobre un escalamiento de la tensión entre Estados Unidos e Irán. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.36 y 17.53", explicó Monex.