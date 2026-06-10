Con “campanazo” en bolsa, Santander México celebra emisión de bono social para impulsar a pymes

Con un “campanazo” en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Banco Santander México celebró la emisión de su primer bono social, transacción celebrada el pasado 4 de marzo, y cuyos recursos permitirán canalizar 1,800 millones de pesos al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.

De acuerdo con la institución, dicha operación marcó un hito, al convertirse en la primera emisión con etiqueta social, lo que se alinea al Marco Global de Fondeo Verde, Social y Sostenible de Grupo Santander, y a estándares internacionales en materia de finanzas sostenibles.

La emisión obtuvo la máxima calificación crediticia AAA (mex) por parte de agencias y fue estructurada bajo el mecanismo de vasos comunicantes a plazos de cuatro y cinco años.

El tradicional “campanazo” para celebrar la emisión, estuvo encabezado, desde el balcón de piso de remates de la BMV, por el director general de Santander, Felipe García Ascencio; el presidente de la BMV, Marcos Martínez Gavica; y el director de inversiones de Profuturo, Antonio Sibaja.

Dicha operación permitirá canalizar 1,800 millones de pesos al financiamiento de pymes mexicanas, a través de una alianza estratégica con Profuturo, inversionista principal de la emisión.

Los recursos, se explicó, contribuirán a ampliar el acceso al crédito productivo, particularmente en regiones con alto potencial de desarrollo económico y menor acceso histórico al financiamiento bancario.

“Colocamos 1,800 millones de pesos en Certificados Bursátiles Bancarios, con el respaldo y la confianza de Profuturo. Lo hicimos bajo una etiqueta social que permitirá canalizar estos recursos a más de 3,000 pymes elegibles, de acuerdo con los criterios establecidos en el Marco de Financiamiento Sostenible de Grupo Santander, mediante créditos con montos promedio cercanos a los 2 millones de pesos”, señaló Felipe García.

De acuerdo con Santander México, más allá de representar una operación financiera, esta emisión constituye una forma concreta de vincular el fondeo del banco con el crecimiento de las pymes mexicanas, impulsando al mismo tiempo un impacto social positivo mediante el fortalecimiento de uno de los sectores más relevantes para la economía nacional.

No hay plan de volver a listar

En entrevista en el marco de este evento, Felipe García Ascencio, comentó que, por ahora, no hay un plan para que Santander México se vuelva a listar en el mercado bursátil.

“Estuvimos listados por varios años, por ahora no hay un plan de volver a listar, Santander es una empresa pública a nivel mundial”, dijo.

Recordó que hoy México es el cuarto país más relevante para el grupo financiero español.

Continúa interés de inversionistas en el país; hay que acelerar proyectos

Por otra parte, el director de Santander México consideró que aún hay un interés importante de inversionistas nacionales y extranjeros de participar en proyectos estratégicos del país, en especial en el sector de energía.

No obstante, consideró que lo que debe ocurrir es que se aprueben los proyectos, como los incluidos en el Plan México, lo que podría hacer que la economía retome mayor fuerza en la segunda mitad del 2026 y hacia el 2027, pues de lo contrario el crecimiento estaría por debajo de las expectativas.

“Tenemos el capital, tenemos el financiamiento listo, las Afores tienen el capital listo y existe interés de inversionistas nacionales y extranjeros”, puntualizó.