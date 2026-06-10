Bolsa mexicana retrocede por sexta jornada consecutiva; acumula descenso de 5.90%

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas la sesión de media semana. Los índices bursátiles locales cayeron en un mercado que evaluaba cifras mixtas de inflación de Estados Unidos y una escalada de la guerra en Oriente Medio.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 0.90% a 64,821.61 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cedió 0.79% a 1,305.08.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó Gentera, con una caída de 5.33% a 36.44 pesos, seguida de Industrias Peñoles, con 3.76% en 782.08, y aerolínea Volaris, con 2.47% menos a 12.66 pesos.

La inflación de Estados Unidos subió 4.2% anual, su mayor aumento desde abril 2023. Por otra parte, las fuerzas de Estados Unidos e Irán se lanzaron ataques y Donald Trump afirmó que Teherán debe pagar por demorar las negociaciones de paz.

Con este movimiento, las referencias accionarias locales cayeron por sexto día consecutivo. Durante el periodo negativo, el índice S&P/BMV IPC acumula una pérdida de 5.90% y con esto, su ganancia en el año se redujo a sólo 0.71 por ciento.