Los aranceles explican 53% del alza de las exportaciones de México a EU: analistas de la Fed

Analistas de la Reserva Federal (Fed) concluyeron que 53% del alza de las exportaciones de México a Estados Unidos se explica por los aranceles estadounidenses a China

“Estimamos que una parte sustancial de las ganancias de México en el mercado estadounidense —aproximadamente 53%— fue impulsada por los aranceles estadounidenses a China, lo que subraya el importante papel de la política arancelaria en la reorientación de los flujos comerciales”, dijeron.

El informe se divulgó por la Fed el pasado 5 de junio y fue realizado por María Aristizabal-Ramírez, Chris A. Ávalos, Emma Rosenbaum y Eva Van Leemput.

De este aumento de 53%, alrededor de una cuarta parte (14 puntos porcentuales) parece reflejar estrategias chinas de “puerta trasera” (producción de China en México), lo que para los analistas sugiere que una parte notable, aunque no la mayor parte, del crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos podría estar vinculada a China.

También como parte de ese 53%, solo un punto porcentual se explica por el transbordo desde China, en contraste como posiciones reiteradas de ciertos políticos y organizaciones empresariales que dan una mayor importancia a las mercancías chinas que se envían a través de México al mercado estadounidense, buscando reducir costos, aranceles o restricciones comerciales.

Del 47% restante de las ganancias comerciales de México en Estados Unidos, 35% obedece al crecimiento tendencial de las exportaciones mexicanas y el 12% restante a otros factores.

Los analistas calcularon primero el cambio total en las exportaciones mexicanas para cada bien entre el período anterior a los aranceles (2014-2017) y el período posterior a los aranceles (2021-2024). Luego estimaron cuáles habrían sido las exportaciones de no haberse producido el impacto arancelario, proyectando las tendencias previas a los aranceles mediante un filtro.

El componente de tendencia captura el crecimiento esperado de las exportaciones mexicanas basado únicamente en la continuación de los patrones previos a la política.

Por otro lado, para identificar la desviación comercial impulsada por los aranceles, los analistas compararon la evolución de las exportaciones mexicanas de bienes sujetos a aranceles estadounidenses a China con la de bienes no sujetos a aranceles.

La conclusión clave es que los productos en los que China tenía una mayor presencia inicial en el mercado estadounidense se vieron más afectados por los aranceles, lo que generó mayores incentivos para la desviación comercial hacia México.

Finalmente, controlaron las tendencias de crecimiento previas a la imposición de aranceles para cada producto, con el fin de aislar el efecto de la política de los cambios preexistentes en la demanda o la productividad.

Tras el aumento de los aranceles entre Estados Unidos y China en 2018-19, se ha producido un cambio significativo en las cadenas de suministro estadounidenses, con México emergiendo como el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos, superando a China.

“Este cambio se ha atribuido en parte a la ventaja de costos que México obtuvo sobre China tras la imposición de los aranceles estadounidenses a China. Sin embargo, persiste el debate sobre hasta qué punto el aumento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos refleja ganancias reales en competitividad por parte de las empresas mexicanas, frente a una explicación alternativa: que China esté utilizando a México como una ‘puerta trasera’ al reubicar la producción allí o transbordar mercancías para eludir los aranceles”, argumentaron.

Para los analistas, es importante distinguir entre estas diferentes formas de desviación comercial. Si una gran parte de la desviación comercial hacia México refleja la reubicación de la producción china, los esfuerzos de Estados Unidos por desvincularse de China —por motivos de seguridad nacional, resiliencia de la cadena de suministro y otras razones— podrían verse debilitados. Además, agregaron, si se realiza un transbordo de muchos productos, Estados Unidos podría perder importantes ingresos arancelarios.