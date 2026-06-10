La pasión colectiva por el fútbol se puede vivir en un restaurante: OpenTable

El balón está a punto de rodar en la cancha de la Copa Mundial 2026, al igual que la pasión por el deporte en los restaurantes. La plataforma de reservas OpenTable realizó un estudio en donde quedó claro que 76% de los comensales que verá algún partido de fútbol fuera de casa es por la energía colectiva que encuentra ahí y la emoción de apoyar junto a otros aficionados a su selección preferida de fútbol.

La oferta gastronómica y de bebidas ocupa también un factor relevante en la toma de decisiones para acudir a un restaurante o bar.

“Más allá de la transmisión, lo que los aficionados mexicanos del fútbol buscan es una auténtica experiencia compartida durante el encuentro o posteriormente”, comentó el gerente general para América Latina de la firma, Juan Luis Reed.

A la fecha, OpenTable cuenta con una oferta a nivel mundial de 65,000 restaurantes en donde se puede reservar y el año pasado sumaron 1,900 millones de reservaciones.

“El rol que queremos tener durante la Copa Mundial es el estamos tomando desde siempre: ser un facilitador para que el comensal encuentre el restaurante y la experiencia correctos y el restaurante tenga una amplia exposición para que lleguen los comensales. Nuestra tecnología permite a los restaurantes enfocarse en lo que más importa: su equipo, sus comensales y la rentabilidad, a la par que ayuda a las personas a descubrir y reservar el restaurante ideal para cualquier ocasión”, explicó en entrevista.

La empresa suele realizar diversos estudios para ofrecer a los restaurantes información que les permita tomar decisiones.

Por ejemplo, debido al encuentro deportivo, puede compartir que quienes asistan a ver un partido en un restaurante o bar desea estar en un sitio con pantallas grandes y con un sonido impecable para que la estancia se convierta en algo inolvidable.

Con base en la data recopilada, el directivo considera que el tiempo de estancia promedio en México de una pareja en un restaurante es de un par de horas y durante los partidos fácilmente se duplicará el tiempo, aunque si se trata de grupos el plazo será mayor.

“Nosotros compartimos nuestra información recabada a los restaurantes para que se puedan beneficiar en dos grandes vertientes, porque no en todos van a pasar los encuentros. Sabemos que hay personas que verán los partidos en un local, pero también están los que quieren conocer la gastronomía local de forma separada, por eso trabajamos con ellos y preguntamos qué experiencias vas a tener, qué promociones. La idea es ayudarlos a configurar todo eso en su beneficio”, detalló Juan Luis Reed.

El ejecutivo también resaltó la periodicidad del torneo y la capacidad de respuesta en términos de operación de un establecimiento, debido a que no es lo mismo tener alta demanda un 10 de mayo que durante un mes, en relación al Mundial de fútbol.

“Otro hallazgo de nuestro estudio es que los comensales están considerando tener un gasto mayor, a pesar de que no es el mejor momento económico para el país. El fútbol crea un buen ánimo”, refirió.