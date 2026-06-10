Empresarios expresan inquietudes sobre las transmisiones del Mundial

A pocos días del Mundial, algunos restaurantes y comercios aún no definen si transmitirán los partidos, ya que no está permitido hacerlo con señales de uso personal y quienes buscan regularizarse reportan retrasos en la instalación de servicios autorizados. Esta incertidumbre ha generado preocupación por el impacto en las ventas durante el torneo.

“Queremos transmitir legalmente, pero nos han dicho que los proveedores (de plataformas autorizadas) no se dan abasto”, comentó una restaurantera durante un evento entre empresarios y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para resolver dudas relacionadas con el ambush marketing y los requisitos para transmitir los partidos de manera legal.

Israel García, coordinador departamental de inteligencia y vinculación con las autoridades federales, puntualizó que han llegado informes sobre la alta demanda y retrasos en la instalación de los servicios para transmitir los partidos en los negocios, pero espera que se realicen a tiempo antes de la inauguración del Mundial.

¿Habrá inspecciones a negocios?

Otra de las inquietudes planteadas fue la posibilidad de visitas e inspecciones a los negocios sobre propiedad intelectual.

Al respecto, Israel García indicó que se realizarán acciones de vigilancia para verificar que las transmisiones se realicen con los lineamientos legales. “Vamos a estar haciendo visitas de oficio en toda la República. De hecho, ya estaremos empezando a hacerlas el día de mañana”.

Ante esta situación, recomendó a los establecimientos que aún están en proceso de instalación conservar la documentación que acredite la contratación del servicio.

Si ya están haciendo los contratos, con eso es suficiente. Tiene que ser a nombre de la persona física o moral que opera en el establecimiento y debe coincidir con el domicilio donde se va a transmitir”.

Cabe mencionar que los negocios que deseen transmitir los partidos deben hacerlo con licencias de uso comercial, no doméstico para evitar sanciones.