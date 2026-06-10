Histórica recaudación de 10 mil mdp se convertirá en obras para Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, 10 de junio de 2026.- Este año, Michoacán consolidará una recaudación histórica de alrededor de 10 mil millones de pesos en ingresos propios, recursos que regresarán de manera directa a las y los ciudadanos a través de obras de infraestructura sin precedentes, así lo anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal contrastó esta cifra con la situación financiera recibida al inicio de su administración en el año 2021, cuando la entidad recaudaba únicamente 3 mil 200 millones de pesos. Este crecimiento exponencial refleja la confianza ciudadana y una gestión eficiente de los recursos públicos.

Ramírez Bedolla explicó que el incremento no es casualidad, sino el resultado directo de la implementación de la plataforma de Gobierno Digital. Esta herramienta ha simplificado los trámites, brindando facilidad, transparencia y comodidad para que la población realice el pago de sus derechos e impuestos sin burocracia.

"Hoy el dinero de las y los michoacanos se administra con honestidad y regresa a ellos en obras que cambian vidas. Alcanzamos una estabilidad financiera que nos permite construir el Michoacán del futuro", afirmó el gobernador.

Gracias a esta solidez financiera, el Gobierno del Estado ejecuta actualmente un plan de infraestructura que transforma la movilidad y la economía de las regiones, en la que destacan la construcción de los teleféricos de Uruapan y Morelia, el Morebús, el desarrollo de los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia, así como los distribuidores viales de la capital michoacana.