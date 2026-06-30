México da otro golpe histórico tras echar a Ecuador del Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol sigue ratificando con hechos su narrativa de hacer historia en la Copa del Mundo 2026.

Un paso más se concretó con la victoria 2-0 ante Ecuador en dieciseisavos de final. Con eso, el Tri cortó 40 años sin ganar un partido de eliminación directa y también impuso una nueva marca de triunfos en un Mundial.

Julián Quiñones anotó el primer gol en el encuentro entre México y Ecuador del Mundial 2026.Eric Lugo

La celebración se cimentó desde los primeros 31 minutos ante los 80,824 asistentes que volvieron a llenar el Estadio Ciudad de México. En ese lapso cayeron los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Pero también pusieron su sello corriendo, peleando y abriendo espacios Gilberto Mora, Erik Lira, Raúl ‘Tala’ Rangel, Johan Vásquez y el capitán, César Montes, entre otros.

La última victoria de la Selección Mexicana en eliminatoria directa de Copa del Mundo había sido el 15 de junio de 1986: 2-0 sobre Bulgaria en octavos de final con Javier Aguirre como titular, también en el ‘Coloso de Santa Úrsula’. Después de cuatro décadas, el ‘Vasco’ volvió a ser protagonista, pero como entrenador.

Raúl Jiménez anotó el segundo gol en el encuentro entre México y Ecuador del Mundial 2026.Eric Lugo

México no jugó el Mundial de 1990 y entre 1994 y 2018 acumuló siete derrotas en fase de nocaut; en 2022 ni siquiera superó la fase de grupos.

La sequía terminó el 30 de junio de 2026 ante Ecuador, que además se convirtió en el cuarto triunfo del Tri en una misma Copa del Mundo. Eso nunca había ocurrido, el máximo alcance habían sido tres en 1986.

El hacer historia se sigue convirtiendo en realidad y la próxima misión está en octavos de final. La afición no dejó de alentar con el nuevo himno de México: “¿Y si sí?”.

Primer tiempo crucial

México abrió el partido funcionando como orquesta sinfónica. Con posesión de balón y entendimiento de que, de perder ese ritmo, Ecuador podría arrebatarle el control por venir bien ubicado en estadística.

Ecuador entró al campo sin tiempo de aclimatarse al menos un día completo a las condiciones de la Ciudad de México, sin entrenar. Llegaron una noche antes tras un largo viaje de nueve horas desde Columbus, Estados Unidos.

La mala racha se les extendió en el primer tiempo, en el que no pudieron añadir nada a su cuenta. El poderoso envión de la localía mexicana se materializó en dos goles, pero en realidad pudieron ser hasta cuatro o cinco más.

Julián Quiñones metió el primero al minuto 22, que fue el tercero de su carrera en un Mundial con el Tri. Metió contra Sudáfrica, Chequia y ahora Ecuador.

No disparó a la primera, esperó la reacción del defensa Joel Ordóñez, quien puso las manos por detrás de su espalda y se torció lo más que pudo para evitarlo.

La actitud de Julián demuestra que viene en su mejor momento con la etiqueta de goleador de la liga árabe. Además, sabe jugar en equipo, pues gracias a uno de sus pases, Raúl Jiménez puso el 2-0 al 31’. El ‘Lobo de Tepeji’ sigue más vigente que nunca con su segundo gol en el Mundial, después del que marcó contra Sudáfrica.

Jiménez tuvo oportunidad de sumar otro y ser él quien colgara el primer gol en la pizarra, en los primeros 15 minutos, pero su remate de cabeza estuvo mal calculado y sólo pudo agradecer a Luis Romo por el pase.

Más allá de los goles, este primer capítulo no se podría haber mantenido sin las manos de Raúl ‘Tala’ Rangel. Atajó dos remates que, por un momento, alteraron los nervios de todos los mexicanos.

El primero lo desvió con un puñetazo al 33’ y después usó ambas manos, tomando vuelo, para atajar el disparo de John Yeboah, el dorsal 9 de Ecuador, que aparecía en ocasiones para desequilibrar a la defensa mexicana. En esta zona del campo no faltaron los jaloneos, tropiezos y control emocional para no canalizar la presión en una pelea.

Desde el banquillo mexicano se pedía a gritos que el árbitro, el esloveno Slavko Vinčić marcara alguna de las faltas, sobre todo una en la que Raúl Jiménez salió volando cerca de esa zona. Ambas bancas se levantaron para protestar por su propia causa.

El primer tiempo debe explicarse también por el hambre de Gilberto Mora, quien toca la puerta de la constancia.

Esta fue su segunda titularidad con Javier Aguirre, una carta que no desperdicia. ‘Morita’ intentó conjugarse con Luis Romo (quien metió el gol del triunfo contra Corea del Sur) y de repente con Raúl Jimenez, pero aún le faltó estar fino y aún guarda su sueño de gol mundialista.

Segundo tiempo de confirmación

En los últimos 45 minutos, la Selección Mexicana se encargó de confirmar la victoria con orden defensivo, control emocional e incluso un par de tiros que ilusionaron con lograr un marcador más abultado.

César Montes fue el principal actor en ambas áreas: cortando todo en defensa y rematando contra el arco del ecuatoriano Hernán Galíndez en tiros de esquina, aunque no tuvo tino.

Javier Aguirre realizó su primer cambio al minuto 58, sustituyendo al aclamado Gilberto Mora por Brian Gutiérrez. Al 73’ también salieron entre aplausos Raúl Jiménez y Luis Romo para darle cabida a Santiago Giménez y Obed Vargas, mientras que las últimas modificaciones fueron las de Israel Reyes y Orbelín Pineda por Julián Quiñones y Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

Ecuador intentó modificar desde el silbatazo del segundo tiempo con los ingresos de Ángelo Preciado y Yaimar Medina; luego entraron Kendry Páez y Jordy Caicedo, aunque ninguno logró abrir la puerta del ‘Tala’ Rangel.

Ese fue otro mérito de México contra Ecuador: llegar a 360 minutos sin recibir gol. Es, hasta ahora, la única selección con cuatro partidos en el Mundial con portería imbatida.

La estocada final para Ecuador fue la expulsión de Piero Hincapié en tiempo de compensación por la nueva regla de la FIFA: se tapó la boca cuando hablaba con Santiago Giménez y el árbitro tomó la decisión al revisar en el VAR.

El Tri se impuso a la Tri de Ecuador y conocerá a su rival en octavos de final del choque entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Ese partido, el 5 de julio, será el último del Mundial 2026 en territorio mexicano, pero Javier Aguirre y sus dirigidos pelearán para que no sea su despedida en el torneo, sino la oportunidad de seguir haciendo historia y alcanzar, al menos, cuartos de final, como en 1970 y 1986.

Paso perfecto de México en el Mundial 2026: