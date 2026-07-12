Rivalidad entre semifinalistas del Mundial 2026: coincidencias y lucha de poder

Coincidencia: las cuatro mejores selecciones del ranking de la FIFA llegaron a la serie de semifinales. Francia contra España e Inglaterra frente a Argentina.

Otra coincidencia: los cuatro países ya han levantado la Copa anteriormente, algo que no ocurría desde el Mundial de Italia de 1990. En aquella ocasión, Alemania, Argentina, Inglaterra e Italia disputaron las semifinales siendo la Mannschaft el ganador.

En esta ocasión, la polémica y antecedentes históricos enmarcan una rivalidad más profunda. Sin embargo, el premio económico por llegar a esta instancia es como un relajante. Las cuatro selecciones se llevarán entre 28 y 51 millones de dólares, dependiendo de cuál de los cuatro puestos finales ocupen.

España contra Francia representa un choque entre dos vecinos que compiten por el poder en la región. Su larga historia de guerras y disputas comerciales ha forjado una profunda rivalidad cultural y deportiva. Francia buscará un poco de revancha, porque España los derrotó en las semifinales de la Eurocopa 2024, ganando con marcador 5-4 en la Liga de Naciones de la UEFA. Ahora, hay mucho más en juego, en Dallas, Texas se enfrentarán sus estrellas, el español Lamine Yamal y el francés Kylian Mbappé.

Los campeones de la Eurocopa 2024 han marcado (hasta el momento) 11 goles en el Mundial, siete fueron contra Arabia Saudí y Austria. Mientras que, Francia ha marcado 16 goles y los anotó durante sus seis partidos del torneo, donde ganó todos sus encuentros frente a Senegal, Irak, Noruega, Suecia, Paraguay y Marruecos.

Por otro lado, Inglaterra vs Argentina, partido al que se le empieza a etiquetar mediáticamente como el ‘Clásico de las Malvinas’. Los ingleses no ganan la Copa del Mundo desde 1966 y los argentinos buscan convertirse en la tercera selección en la historia en ser bicampeonas. Italia lo hizo en 1934 y 1938 y Brasil en1958 y 1962. Los ‘Tres Leones’ buscarán avanzar bajo la dirección del entrenador alemán Thomas Tuchel, en su intento por convertirse en el primer técnico en ganar el Mundial en un país diferente a su lugar de nacimiento.

Dato.

En 1970 fue la última vez que se enfrentaron ex campeones del mundo: Brasil, Italia, Alemania Occidental y Uruguay. La selección verdeamarela ganó su tercer título.