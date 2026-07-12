Coahuila, Guanajuato y Nuevo León lideran la producción de autopartes mexicanas

Durante el primer cuatrimestre del año, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León lideraron la producción de autopartes en el país; entre los 10 principales estados productores, son los únicos que generan una participación porcentual de dos dígitos, de acuerdo con información de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Los tres estados concentran 42.4% de la producción mexicana de autopartes, es decir, cuatro de cada 10 piezas se desarrollaron en dichas entidades.

Coahuila mantiene el liderazgo con una producción de 6,572 millones de dólares, lo que representó 15.7% del valor nacional; en esta entidad la producción creció 12.2% respecto al 2025.

Enseguida, Guanajuato produjo 5,692 millones de dólares en el primer cuatrimestre, aportó 13.6% del valor total; y aumentó 8.7% en comparación con el año anterior.

Nuevo León es el tercer mayor productor de piezas automotrices, con un valor fabricado de 5,498 millones de dólares; significó 13.1% del total y creció 8.4 por ciento.

Continúa Chihuahua como cuarto productor, con un valor de 3,549 millones de dólares; participó con 8.5% y creció 8.1 por ciento. En el quinto peldaño, Querétaro produjo 3,321 millones de dólares, y aportó 7.9%; el valor aumentó 11.6% a tasa anual.

Producción regional

En el territorio mexicano, la región norte domina con una participación de 44% de la producción nacional al sumar 18,463 millones de dólares entre enero y abril, logrando un crecimiento de 9.2% anual.

La industria autopartista del Bajío produjo 15,090 millones de dólares, lo que permitió un crecimiento de 9.9%; la región centro contribuyó con un valor de 6,263 millones de dólares, aportó 14.9% y avanzó a un mayor ritmo, de 10.6 por ciento.

Este año los estados mantienen una tendencia de recuperación respecto al año anterior, refirió el gerente de Estudios Económicos de la INA, Julio Galván.

Destacó que el comportamiento de la producción mexicana está estrechamente ligado al comportamiento macroeconómico de Estados Unidos, al ser el principal destino de las piezas manufacturadas en México.

En el país el valor de producción de autopartes llegó a 41,973 millones de dólares en el primer cuatrimestre, dando un alza de 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La producción de enero-abril 2026 todavía está 0.12% por debajo de los 42,022 millones de dólares del mismo periodo del 2024.

Las partes eléctricas representaron casi una quinta parte de la producción mexicana de autopartes; seguidas de las transmisiones y embragues; las telas, alfombras y asientos; las partes para motor; y los motores a gasolina.

Según la INA, la producción nacional muestra la resiliencia de la industria frente al entorno internacional y mantiene al país como un socio clave en las cadenas de valor automotrices.

En cuanto a la revisión del T-MEC, la industria mexicana ve una oportunidad para fortalecer las cadenas regionales de suministro y aumentar el contenido regional