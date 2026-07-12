Destino Islas Marías supera meta de 4,500 visitantes anuales

La empresa paraestatal Turística Integral Islas Marías (Turimar) proyecta cerrar el ejercicio 2026 con una derrama económica de 30 millones de pesos; además, ya superó la meta de 4,500 visitantes anuales, señaló en entrevista el director general, Rafael Gómez Conejo, en el marco del anuncio de Congreso Nacional Origen y Ruta 2026.

“La operación ya la estoy absorbiendo como empresa, hay detalles que estoy acotando y que en su momento voy a ir poco a poco desligándome de los apoyos del gobierno”, afirmó Gómez Conejo, quien añadió que “esperamos cerrar igual que la cantidad de turistas que el año pasado”.

De acuerdo con el informe financiero correspondiente al tercer trimestre de 2025, de los 36 millones de pesos ingresados, 20.6 millones provienen de subsidios y transferencias gubernamentales, destinados principalmente a cubrir la nómina, mientras que los ingresos por la prestación de servicios turísticos alcanzaron los 15.3 millones de pesos.

“Tenemos una responsabilidad de integrar y promover más el destino, como lo estamos haciendo ahorita, es orgánico; a mediados de año, tenemos muy buena afluencia, y como lo estamos mezclando con arribo de yates y aviones, eso nos está sumando más cantidad de personas”.

El archipiélago, declarado reserva de la biosfera, pasó de albergar un antiguo centro penitenciario a convertirse en un destino de turismo sostenible de bajo impacto ambiental, como se explica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 21 de octubre de 2022, cuando se decretó la constitución de la paraestatal.

El tipo de turismo que desean atraer es de personas con conciencia ambiental y con conocimiento del área “iniciamos viajes con una serie de actividades, que ya las diversificamos también dentro de la isla, porque aparte de los recorridos ya tenemos espacios de esparcimiento”.

Conectividad

El puerto de San Blas, Nayarit, es el principal punto de partida hacia el archipiélago con un trayecto de 170 kilómetros y aproximadamente tres horas y media de navegación a bordo del catamarán Islas Marías 2, operado por la paraestatal Turimar, explicó el oficial Julio César Pérez Lara en una visita con medios a la embarcación, realizada en abril de este año.