Petro quiere legar prohibición del fracking

A pocos días de concluir su mandato, el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscará dejar en trámite una de sus principales apuestas en materia energética. Los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente radicarán el próximo 20 de julio un proyecto de ley que propone prohibir de manera definitiva el fracking en Colombia.

La iniciativa será presentada durante la instalación del Congreso para el periodo legislativo 2026-2030, apenas días antes de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Con ello, la administración saliente pretende que el debate quede en manos del nuevo Legislativo, aunque su futuro dependerá de las mayorías que se conformen y de la posición que adopte el próximo Gobierno.

El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Según explicó el funcionario, el proyecto busca impedir el desarrollo de la fracturación hidráulica con base en estudios que, según el Gobierno, evidencian los riesgos ambientales, sociales y de salud pública asociados a esta tecnología. "Con la ministra de Ambiente acordamos presentar el próximo 20 de julio el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia".

El ministro sostuvo que durante años distintos gobiernos promovieron esta técnica como una alternativa para fortalecer la producción de hidrocarburos, pero aseguró que esa estrategia no produjo los resultados esperados.

"Defenderemos la transición energética y haremos todo lo posible para impedir que esta práctica ponga en riesgo los territorios y el patrimonio ambiental del país". La propuesta se presenta en un contexto de diferencias entre la administración saliente y el Gobierno que asumirá el poder el próximo 7 de agosto. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha manifestado su intención de impulsar nuevamente la exploración y producción de hidrocarburos mediante técnicas no convencionales, entre ellas el fracking, al considerar que podrían fortalecer la seguridad energética. .