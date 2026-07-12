Mundial fortaleció posicionamiento internacional de Guadalajara como destino turístico: OFVC

Guadalajara, Jal. La celebración de la Copa Mundial FIFA dejó a Guadalajara un legado que trasciende la competencia deportiva para consolidar a la ciudad como un destino con mayor capacidad para atraer congresos internacionales, eventos de alto impacto y nuevas inversiones en infraestructura turística, comentó a El Economista, Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC).

Afirmó que uno de los principales beneficios del torneo fue el posicionamiento internacional de la ciudad, luego de que Guadalajara fuera reconocida como la sede mejor evaluada durante la primera etapa de la competencia, lo que fortalece su reputación para competir por nuevos eventos globales.

El también vicepresidente del Consejo Estatal de Turismo, consideró que el Mundial abre una nueva etapa para la industria turística de Jalisco impulsada por un calendario de congresos, ferias y competencias internacionales que mantendrá la actividad económica durante el resto del año.

Entre los eventos programados destacan el Congreso Mundial de Dermatología, el Mundial de Fisioterapia, la primera edición en América de ITB -considerada la feria turística más importante del mundo-, el clasificatorio olímpico femenil de basquetbol, el Mundial clasificatorio de Clavados, además de encuentros consolidados como Intermoda, Expo Ferretera, Expo Joya y la Feria Internacional del Libro (FIL).

"Vamos a tener un cierre de año muy poderoso, con crecimientos muy interesantes, y esta pausa que le puso el Mundial a los otros segmentos, nos va a estar produciendo de una manera muy adecuada".

De acuerdo con el titular de la OFVC, el desempeño de Guadalajara durante el Mundial de Futbol también contribuyó a disipar dudas entre organizadores de congresos internacionales, particularmente tras los hechos de violencia registrados el 22 de febrero pasado.

Staufert Buclon añadió que la exposición internacional también comenzó a generar beneficios para el sector gastronómico. Como ejemplo, indicó que establecimientos tradicionales como una birriería en el mercado Alcalde en el centro de la ciudad, que fue incluida recientemente en la Guía Michelin, recibieron visitantes extranjeros que aprovecharon su estancia por el Mundial para conocer la oferta culinaria local.

El directivo consideró que esta combinación entre eventos internacionales, gastronomía y promoción turística fortalece la percepción de seguridad y mejora la imagen de Guadalajara y Jalisco en mercados internacionales.

"Sí creo que esto está por un lado logrando revertir mucho de las malas noticias, está dando seguridad y eso es algo muy importante y tenemos que ver hacia adelante", enfatizó.

Infraestructura de largo plazo

Además del impacto promocional, el director de la OFVC destacó que el Mundial dejó obras que resolverán problemas estructurales para el desarrollo turístico de la ciudad.

Entre ellas mencionó la llegada del transporte público al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, una demanda recurrente de los organizadores de congresos internacionales; la habilitación de una zona para taxis de plataforma y las mejoras viales en la carretera a Chapala, uno de los principales accesos al aeropuerto.

Asimismo, subrayó la ampliación del aeropuerto como un proyecto estratégico para sostener el crecimiento del tráfico aéreo. Recordó que la terminal pasó de atender 13 millones de pasajeros en 2017 a una expectativa cercana a 19 millones este año, con una meta de alcanzar 30 millones hacia 2030 una vez concluya la segunda terminal.

Para Staufert, este tipo de infraestructura representa el legado que históricamente han dejado los grandes eventos internacionales en Guadalajara, como los Mundiales de 1970 y 1986 o los Juegos Panamericanos, cuyos proyectos urbanos y deportivos continúan generando beneficios varias décadas después.

Inversión hotelera

La capacidad de hospedaje también registró un crecimiento. Con motivo del Mundial se incorporaron alrededor de 1,500 nuevas habitaciones, elevando la oferta hotelera de Guadalajara de 30,000 a 31,500 cuartos.

Adicionalmente, la Asociación de Hoteles de Jalisco prevé la apertura de 11 nuevos hoteles durante 2025 y 2026, con 2,010 habitaciones adicionales y una inversión estimada de 4,250 millones de pesos.

En materia de infraestructura pública, el gobierno estatal estimó inversiones cercanas a 12,000 millones de pesos vinculadas al Mundial, mientras que Grupo Chivas destinó 250 millones de pesos para adecuaciones en su estadio.

La exposición internacional también comenzó a generar beneficios para el sector gastronómico