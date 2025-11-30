Rayados bajó de su nube al América y toma el boleto a la Semifinal

Rayados se dio el lujo de darle vida al América antes de liquidarlos para siempre del Apertura 2025. Las Águilas vivieron un sueño fugaz de remontada en el estadio Ciudad de los Deportes. Anotaron primero, los dos goles que empataron el marcador global 2-2 y con eso, les alcanzaba para avanzar a la Semifinal (por mejor posición en la tabla). Sin embargo, de repente, tuvieron que pasar de la felicidad a la tristeza por el gol de Germán Berterame al minuto 93 (durante los 7 minutos de compensación).

A Monterrey le bastó esa anotación para reajustar la pizarra en el global 3-2 y seguir en la búsqueda de su sexto título de Liga MX. Un descuido y mucho festejo distrajo al América.

Rayados generó menos oportunidades de gol en el partido, se echó a la defensiva, jugó con 10 hombres tras la expulsión de Jorge Rodríguez, fue visitante y aún así, seguirá vigente.

Las Águilas ya se veían en las Semifinales desde el minuto 59 cuando Raúl “la Pantera” Zúñiga remató hacia la portería de Luis Cárdenas. (2-0, global 2-2). El primer gol lo hizo Alejandro Zendejas al 30’ con un remate desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Fue su gol número 50 en partidos oficiales con el club.

Con estos dos goles, parecía que la historia iba de mal en peor para Monterrey.

Los fans del América volvieron a celebrar un tercer gol, que duró en la pizarra un par de minutos. La anotación del “Pantera” Zúñiga (69’) fue anulado tras una revisión en el VAR.

Qué cerca estuvo el América.

A partir de este momento, comenzaron los cambios, el entrenador Andre Jardine reactivo a Henry Martin y Allan Saint-Maximin, jugadores que estuvieron en recuperación física las semanas pasadas. A la lista de lesiones entró de nuevo Álvaro Fidalgo.

No hubo cambio que evitara la tragedia. Incluso, Monterrey estuvo en desventaja jugando con 10 elementos, tras la tarjeta roja a Jorge Rodríguez.

Por parte del América, el árbitro calmó los reclamos del entrenador Jardine, que vio esfumarse la posibilidad de su quinta Final de Liga MX. También fue expulsado.

En conferencia de prensa su auxiliar técnico, Paulo Víctor, dijo que los directivos respaldan el proyecto del brasileño.

“En este club, todos estamos juntos, no hay plática, no hay nada, confirmo, total apoyo, de los directivos presentes. No somos los peores cuando ganamos ni los mejores cuando ganamos”.

