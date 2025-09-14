Monterrey se consolida líder en torneo mexicano de fútbol con séptimo triunfo consecutivo

Monterrey se consolidó como líder del torneo Apertura del fútbol mexicano al registrar su séptimo triunfo consecutivo tras vencer el domingo 1-0 como visitante en la octava jornada.

Los "Rayados" de Monterrey llegaron se mantuvieron en el primer lugar de la tabla general con 21 puntos, uno más que el escolta Cruz Azul.

En el partido disputado en el estadio La Corregidora de Querétaro, Monterrey registró el gol del triunfo a los 25 minutos cuando el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame definió con un potente disparo dentro del área tras controlar el balón con el pecho después de un rebote defensivo.

La jornada se completará más tarde con el partido entre Atlético de San Luis y Tijuana. El sábado, Guadalajara venció 2-1 como visitante al América en el "clásico nacional" que enfrentó a los dos clubes más populares de México. El campeón Toluca derrotó 3-1 a Puebla, Cruz Azul ganó 1-0 en su visita a Pachuca, Atlas y Santos Laguna empataron 2-2, mientras que Tigres UANL y León finalizaron sin goles.

En el inicio de la jornada, Pumas UNAM goleó el viernes 4-1 como visitante a Mazatlán, mientras que Necaxa y Bravos de Ciudad Juárez empataron 1-1.