América viaja de vuelta con 2 goles en contra

Doloroso para el América, pero gracias a los goles del Monterrey FC, el partido de ida encontró su dramatismo en una noche lluviosa y frustrante para el club azulcrema.

Se supone que el tiempo de espera que tuvo el América entre el play-in y la fecha FIFA (18 días) fue beneficioso para recuperar jugadores lesionados y vitalidad en el equipo, de acuerdo a las palabras del entrenador André Jardine. Sin embargo, en Monterrey, el América no reflejó el hambre de devorarse a los Rayados.

Sergio Canales abrió el marcador en el tiempo de compensación (+5’) del primer tiempo. El partido giró a partir de este momento, después de 45 minutos planos, sin emoción, sin oportunidades de gol ni para morderse las uñas. Luis Malagón mostró su frustración con sus compañeros tras permitir el primer gol. La falta de congruencia y entendimiento en el equipo fueron el elemento ausente del equipo capitalino,

Jesús ‘Tecatito’ Corona cometió una entrada fuerte a la rodilla de Álvaro Fidalgo (15’), que causó polémica por no recibir tarjeta roja ni revisarse en el VAR. El jugador español ha tenido que batallar con las lesiones.

La defensa de Las Águilas se debilitó con jugadores que tuvieron su llamado como el Buffalo Aguirre, Kevin Álvarez, Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Bryan Rodríguez. Jardine no metió al capitán Henry Martín, que estaba al ras de la cancha, calentando y esperando el llamado.

La desesperación empezaba a destilarse, el ‘Buffalo’ recibió tarjeta amarilla por una falta a la estrella Sergio Ramos y ya al final del juego, el árbitro le mostró el mismo cartón al entrenador brasileño, quien en conferencia dijo que el arbitraje fue muy malo

Monterrey se creció aún más y la joven promesa Fidel Ambriz se dio su momento con el gol al 70’.

La desgracia pudo haber sido mayor si el francés Anthony Martial hubiera clavado el tercer gol, pero se los perdonó.

La vuelta será el sábado en el estadio Olímpico Universitario, donde debe ganar por al menos dos goles o más para avanzar a la semifinal.