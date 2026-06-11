Pirelli seguirá siendo el proveedor único de neumáticos de la Fórmula 1 hasta el 2028

Pirelli seguirá siendo el único proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 hasta finales de 2028, tras un acuerdo entre todas las partes, anunció el jueves la FIA, el organismo rector del deporte.

La FIA anunció que ejerció la opción de prorrogar por un año el contrato actual, firmado en 2023, con la empresa italiana.

Pirelli seguirá siendo también el proveedor exclusivo de neumáticos de las series de apoyo de Fórmula 2 y Fórmula 3.

"Esta prórroga hasta finales de 2028 aporta estabilidad al campeonato y refleja la sólida colaboración entre la FIA, Formula One Group y Pirelli", dijo el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.