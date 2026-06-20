Países Bajos golea 5-1 a Suecia

Un doblete inicial de Brian Brobbey, ⁠otros dos goles de Cody Gakpo en la segunda parte y un tanto en los ⁠últimos minutos de Crysencio ⁠Summerville le dieron a Países Bajos una impresionante victoria por 5-1 sobre Suecia en el Mundial el sábado.

Brobbey, titular por delante del máximo goleador histórico de la selección, Memphis Depay, marcó dos goles en los primeros 17 minutos para dar a los neerlandeses la iniciativa inicial, y dos tantos de Gakpo en un lapso de siete minutos poco después del descanso los pusieron en una ventaja insuperable.

El suplente Anthony Elanga recortó distancias en el minuto 59 de un partido muy fluido, pero el gol no fue más que un consuelo para Suecia, en lugar de servir para iniciar una remontada, ⁠y la goleada neerlandesa se ⁠completó cuando Summerville ⁠se abrió paso entre los rivales hasta el borde ⁠del área para rematar con precisión en el minuto final.

Países Bajos lidera el Grupo F con cuatro puntos, mientras que Suecia se quedó con tres tras dos partidos, luego de haber vencido a Túnez por 5-1 en su debut.

Japón ⁠y Túnez se enfrentarán en Monterrey más tarde este sábado.